Лига наций. Эстония и Венгрия забили 6 голов, Люксембург разгромил Сан-Марино и другие результаты

Люксембург - разгромил... Звучит дико.
Встреча Эстония – Венгрия (4-й тур Лиги наций) завершилась со счетом 3:3.
В параллельных матчах команда Боснии и Герцеговины одержала верх над Северной Ирландией, финны обыграли греков, Беларусь и Молдавия сыграли вничью.
Сборная Люксембурга переиграла команду Сан-Марино – 3:0.
Лига наций. Лига C. Группа 2. 4-й тур
Финляндия – Греция – 2:0 (0:0)
Лига B. Группа 3. 4-й тур
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 2:0 (1:0)
Лига D. Группа 2. 4-й тур
Люксембург – Сан-Марино – 3:0 (1:0)