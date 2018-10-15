Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лига наций. Эстония и Венгрия забили 6 голов, Люксембург разгромил Сан-Марино и другие результаты

    Встреча ЭстонияВенгрия (4-й тур Лиги наций) завершилась со счетом 3:3.

    В параллельных матчах команда Боснии и Герцеговины одержала верх над Северной Ирландией, финны обыграли греков, Беларусь и Молдавия сыграли вничью.

    Сборная Люксембурга переиграла команду Сан-Марино – 3:0.

    Лига наций. Лига C. Группа 2. 4-й тур

    Эстония – Венгрия – 3:3 (1:1)

    Финляндия – Греция – 2:0 (0:0)

    Лига B. Группа 3. 4-й тур

    Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 2:0 (1:0)

    Лига D. Группа 2. 4-й тур

    Беларусь – Молдавия – 0:0

    Люксембург – Сан-Марино – 3:0 (1:0)

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 октября 2018, 05:25

      Люксембург - разгромил... Звучит дико.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11