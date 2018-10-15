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    Лига наций. Англичане забили рекордные три гола в Испании, Швейцария обыграла Исландию

    Встреча ИспанияАнглия в рамках 4-го тура Лиги наций завершилась победой гостей со счетом 2:3. В составе «трех львов» одним голом отметился Маркус Рэшфорд, на счету Рахима Стерлинга – дубль. Последний прервал двухлетнюю серию без голов в национальной сборной.

    За испанцев спустя минуту после выхода на замену забил Пако Алькасер. Гол стал для него 10-м в последних шести матчах. Результативность его ударов – 100%. Второй гол на седьмой добавленной минуте забил Серхио Рамос.

    Испанская сборная впервые в истории пропустила три мяча в официальном домашнем матче.

    Сборная Швейцарии благодаря голам Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга добилась гостевой победы над исландцами, среди которых забил Альфред Финнбогасон.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

    Испания – Англия – 2:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 16; 0:2 – Рэшфорд, 29; 0:3 – Стерлинг, 38; 1:3 – Алькасер, 58; 2:3 – Рамос, 90+7.

    Лига наций. Лига А. Группа 2. 4-й тур

    Исландия – Швейцария – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сеферович, 52; 0:2 – Ланг, 67; 1:2 – Финнбогасон, 82.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир

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    15.10.2018 23:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:18

      Англия показала что является одной из сильнейших команд Европы.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 октября 2018, 03:38

      Англия возвращается! 4е место на ЧМ было неслучайно.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 16 октября 2018, 00:42

      Испания дома проигрывала последний раз в 2003-м.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 октября 2018, 00:10

      Англичане удивили! Дома у Испанцев выиграть.

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 октября 2018, 23:52

      Удивительно

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