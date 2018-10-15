Лига наций. Англичане забили рекордные три гола в Испании, Швейцария обыграла Исландию

Встреча Испания – Англия в рамках 4-го тура Лиги наций завершилась победой гостей со счетом 2:3. В составе «трех львов» одним голом отметился Маркус Рэшфорд, на счету Рахима Стерлинга – дубль. Последний прервал двухлетнюю серию без голов в национальной сборной.

За испанцев спустя минуту после выхода на замену забил Пако Алькасер. Гол стал для него 10-м в последних шести матчах. Результативность его ударов – 100%. Второй гол на седьмой добавленной минуте забил Серхио Рамос.

Испанская сборная впервые в истории пропустила три мяча в официальном домашнем матче.

Сборная Швейцарии благодаря голам Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга добилась гостевой победы над исландцами, среди которых забил Альфред Финнбогасон.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

Испания – Англия – 2:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Стерлинг, 16; 0:2 – Рэшфорд, 29; 0:3 – Стерлинг, 38; 1:3 – Алькасер, 58; 2:3 – Рамос, 90+7.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 4-й тур

Исландия – Швейцария – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сеферович, 52; 0:2 – Ланг, 67; 1:2 – Финнбогасон, 82.

Турнирная таблица Лиги наций