Лига наций. Гол Арнаутовича принес Австрии победу над ирландцами и другие результаты

Встреча 3-го тура Лиги наций между сборными Австрии и Северной Ирландии завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Гол на счету Марко Арнаутовича.

Греция с минимальным счетом переиграла Венгрию, финны с таким же преимуществом одолели эстонцев.

Сборная Беларуси дома одолела команду Люксембурга, Молдавия взяла верх над Сан-Марино.

Лига наций. Лига В. Группа 3. 3-й тур

Австрия – Северная Ирландия – 1:0

Лига C. Группа 2. 3-й тур

Греция – Венгрия – 1:0

Эстония – Филняндия – 0:1

Лига C. Группа 2. 3-й тур

Беларусь – Люксембург – 1:0

Молдавия – Сан-Марино – 2:0

Турнирная таблица Лиги наций