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    Лига наций. Гол Арнаутовича принес Австрии победу над ирландцами и другие результаты

    Встреча 3-го тура Лиги наций между сборными Австрии и Северной Ирландии завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    Гол на счету Марко Арнаутовича.

    Греция с минимальным счетом переиграла Венгрию, финны с таким же преимуществом одолели эстонцев.

    Сборная Беларуси дома одолела команду Люксембурга, Молдавия взяла верх над Сан-Марино.

    Лига наций. Лига В. Группа 3. 3-й тур

    Австрия – Северная Ирландия – 1:0

    Лига C. Группа 2. 3-й тур

    Греция – Венгрия – 1:0

    Эстония – Филняндия – 0:1

    Лига C. Группа 2. 3-й тур

    Беларусь – Люксембург – 1:0

    Молдавия – Сан-Марино – 2:0

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир

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    13.10.2018 00:05
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