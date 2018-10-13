Лига наций. Гол Арнаутовича принес Австрии победу над ирландцами и другие результаты

Встреча 3-го тура Лиги наций между сборными Австрии и Северной Ирландии завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Гол на счету Марко Арнаутовича.
Греция с минимальным счетом переиграла Венгрию, финны с таким же преимуществом одолели эстонцев.
Сборная Беларуси дома одолела команду Люксембурга, Молдавия взяла верх над Сан-Марино.
Лига наций. Лига В. Группа 3. 3-й тур
Австрия – Северная Ирландия – 1:0
Лига C. Группа 2. 3-й тур
Греция – Венгрия – 1:0
Эстония – Филняндия – 0:1
Лига C. Группа 2. 3-й тур
Беларусь – Люксембург – 1:0
Молдавия – Сан-Марино – 2:0