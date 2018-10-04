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    «Манчестер Сити» засекретил маршрут к «Энфилду». В апреле команду атаковали болельщики «Ливерпуля»

    В воскресенье, 7-го сентября, «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура чемпионата Англии.

    Согласно The Sun, «горожане» держат в секрете маршрут клубного автобуса к «Энфилду». Таким образом клуб хочет избежать нападения со стороны домашних болельщиков.

    Игроки «Сити» были атакованы фанатами соперника перед апрельским матчем 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Хулиганы использовали файеры и бутылки.

    Клубы возглавляют турнирную таблицу, имея по 19 очков. На первом месте находится команда Хосепа Гвардиолы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов – 18 против 12-ти.

    Источник: The Sun

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    04.10.2018 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2018, 21:26

      Челси напали щам мс снесет...

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