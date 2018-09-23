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    ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил лидерство в турнирной таблице

    Лидер ФНЛ «Тамбов» не сумел переиграть «Сочи» в матче 13-го тура. Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом «Тамбов» пропустил на первую строчку в турнирной таблице «Томь», от которой теперь отстает на одно очко.

    В других встречах «Авангард» победил «Тюмень», а «Химки» уступили «Армавиру».

    Россия. Первенство ФНЛ. 13-й тур

    Химки – Армавир – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Синявский, 7; 1:1 – Белоус, 19; 1:2 – Мичуренков, 76; 1:3 – Каюмов, 83; 2:3 – Петрусев, 86 (с пенальти).

    Удаление: нет – Романенко, 88.

    Авангард – Тюмень – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Земсков, 27; 2:0 – Акбашев, 69.

    Сочи – Тамбов – 0:0:

    Шинник – Мордовия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мухаметшин, 17 (с пенальти); 1:1 – Самодин, 75; 1:2 – Обухов, 84.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 18:57
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    Комментарии81
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 сентября 2018, 08:10

      Тамбов взял очко для таблицы и спас своё очко от гнева болельщиков!:))

      Восстание, бунт и смутьянство - слова, от которых млеют и балдеют мародёры!.. Остальные застывают в ступоре с надеждой на избавление от беды и напасти... Причины уже никому неинтересны, всех волнуют уже только последствия...
      "Кого винить за бунт? Я думаю, бунтовщиков..." (Джордж Буш)

      Я на пробежку и по делам!.. Буду к обеду...
      Помучайте клавиатуры и тестатуры, а я потом понапрягаю глаза!...
      Побалуйте старика!:))
      Упсссс.... Не туда вставил, пардон:))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 08:15

      по сценарию, я должен пойти в господский двор, и откланясь перед хозяевами, получить пакет распоряжений. дальше буду выуживать свободное время в промежутках между заданиями

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 25 сентября 2018, 21:53

      Хоть вставил,и то ладно..(((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 00:10

      Подымем восстание на Тамбовщине, даёшь первое место ! Площадка подготовлена и полита, пыли не будет. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 07:38

      народ к бунту готов, подносите фитиль)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 07:47

      Киножурнал "Фитиль" с прискорбием сообщает, что кина не будет плёнки отсырели... Зрители бунтуют и требуют возврата денег с процентами. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 07:56

      проблемы зрителя Михалкова не е..б..ут! весь бюджет был положен на "утомлённые солнцем" три, с дочкой в главной роли)

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 08:03

      а будите возмущаться бондарчук или звягинцев, для очередную "патриотическую" куету снимут.
      приятного просмотра)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 08:07

      Заграница нам поможет, будем смотреть Голливуд или Европу, пока наши будут пилить бабки, сражаясь за бюджет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 08:10

      в общем что нальют в корыто, то и лопаем)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 08:13

      Если сами не умеем готовить, то в общепит, уж там накормят за ваши деньги.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 08:16

      нас вроде как на попкорн подсадили)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 08:20

      Уже давно к этому приучили и не только в кино. Раньше в кино и на футбол ходили, купив у бабулек по дороге жареных семечек. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 08:23

      негде как у нас Олег их столько не лузгают. теперь на стадионе краснодара, семечки вне закона. а попкорном хоть зажритесь

      я убегаю

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 08:28

      После попкорна меньше мусора, одни упаковки, а после семечек ?... Раньше ещё и бутылок сколько собирали. Удачи. Я тоже сегодня по раньше к дочери поеду. Они расхворались с внучкой. У нас , блин, затопили, а у них ещё нет.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 13:19

      скоро нас научат переваривать салофан, решив тем самым угрозу распространения мусора )

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shlomo 25 сентября 2018, 16:10

      тут сразу вспомнилось - "как судить будем, по закону(читай по регламенту), или по справедливости" )

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 25 сентября 2018, 17:13

      Привет, Толя. Я тебе конкретно ответил по регламенту при равенстве очков у двух и более команд, а не за весь регламент. Он менялся несколько раз, где на первом месте были разные показатели. Вначале разность и забитых мячей, потом количество забитых мячей. Потом стало количество побед и позапрошлом году или перед прошлым чемпионатом Галицкий выдвинул предложение по личным встречам. И по окончании "Краснодар" сам же и пострадал опустившись на строчку ниже и не попал на прямую в групповой этап ЛЕ, так кажется было, а не с более дальнего раунда квалификации. Там по убывающей семь или восемь критериев при равенстве очков. А то, что у нас убого пишут регламент, что его можно трактовать двояко, так это не новость. У нас и законов таких не мало.

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 19:37

      если посмотреть в широком смысле,законы бывают писанные и не писанные. не писанные идут откуда то из глубины, и я считаю должны соблюдаться обязательно. а вот к писанным, есть вопросы. они созданы зачастую больше в угоду узкой группе управленцев, держащих стадо. поэтому как выразился Толик, некоторые из них можно (и даже нужно) на ...ую вертеть))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shlomo 25 сентября 2018, 19:50

      есть места где люди только по понятиям и живут) ну нам туда не надо)

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 25 сентября 2018, 19:51

      хотя и зарекаться не стоит)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 19:54

      Всё верно. Кроме законов, есть нормы общественного поведения и морали, которые необходимо соблюдать. Все сферы нашей жизни невозможно регулировать законами. Их и так наплодили, начиная с 90-х годов. Законы можно обходить, не нарушая их, за это не наступает уголовной ответственности, если не будет заказа и необходимости. Тогда закроют по любому надуманному поводу. Вот я не знаю ПДД, но некоторые правила приводят к гибели пешеходов. Сегодня один урод чуть меня не сбил на пешеходном переходе. Я не догоняю, когда зелёный горит для пешехода на светофоре и зелёный со стрелочкой для водителей направо и налево. Я иду из аптеки, горит зелёный 12 сек показывает передо мной прошла женщина, и я перебегаю. Авто с право от меня с поворотом налево из переулка к главной улице где-то под 60 градусов стали тоже поворачивать. В первом и во втором ряду притормозили, а один урод стал со второго ряда перестраиваться в свободный третий ряд и дал по газам и вылетел на меня. Я сделал два шага назад, благо со второго ряда ещё не тронулся. Насовал ему в три этажа и пошёл дальше.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:08

      Соратники, я прибыл, в обойме, я всегда!!!:))
      Отдавал авто на СТО, забрали на "остывание", диагностику, потом нашли болезнь, заказали железо, привезли, поставили... Ух и эх!:))
      Пока читал, телефон, даже, разрядился!.. А нервы!!(((
      Теперь я дома, обозначил прибытие, поем жаренных пельмешек, опрокину в пасть что-нибудь бутлигерского и вникну в темы и заботы дня!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 25 сентября 2018, 20:16

      На дорогах заметно лучше стало в плане адекватных водителей. Я же пешеход со стажем. Возвращаюсь с рынка или магазина. стою и жду, несутся в три ряда и первые два ряда тормозят у зебры. А по дальней третьей несутся, блин, игнорируя, что слева притормаживают, значит пропускают пешеходов. Я порой показываю ближним, проезжайте, за вами, блин, несутся и хрен остановятся. Но когда перехожу, то им показываю не спешите ехать , и выглядывая из-за второго ряда быстро перебегаю или показываю несущимся, что тормози, чудила. Беззаконие ещё хуже-- это анархия, вседозволенность, махновщина как у наших соседей. Налоговое законодательство часто обходили, там тоже юристы-консультанты не зря хлеб с маслом и икрой едят.

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      Рубик Докоян > insider_retro 25 сентября 2018, 20:17

      Хоть на гарантии или придётся раскошелиться ?

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 25 сентября 2018, 20:17

      Эх, Андрик,, - и закон сродни беззаконию, и понятия удобны только тем. кому привычны... А нам, простолюдинам, чаще, везде беспередел мерещится, который ещё и менты усугубляют...

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:18

      Олег, это больше смахивает на покушение! владик 12 в серьёз обиделся))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 20:19

      Справедливость у каждого своя, а закон один для всех, только есть спецсубъекты права, которые не подсудны по закону. Путь длинный, чтобы попытаться их привлечь по закону или уволить с занимаемой должности.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:21

      Моей красавице уже 10 лет, но я за ней слежу, не запускаю и не жду когда, что-то загремит с отзвуком для сердца, ибо потом аукнется карманом... Так что без гарантии, за налик... Как правило, 1-2 раза в год, особенно пред летними поездками отгоняю на деспансеризацию!:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 25 сентября 2018, 20:24

      Понятно. "Доктора" хоть знакомые, на совесть профилактируют и лечат ? )))

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      insider_retro > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:28

      Знаешь, Олег, разные варианты пробовал... Особо "своего в доску" нет, а все остальные на сервисах хотят заработать, кто наглым обманом, кто накруткой, а кто халтурой... Пристроился в один неподалёку, вроде, нормалёк лепят... детали в коробке снятые возвращают с метками, не навязывают, мастера понятливые и работяги на подъёмниках, как бы, с руками... Сам горазд только лампочки и предохранители менять, ну колодки махнуть могу без страха... Дальше не лезу...

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 20:29

      Макс вчера всех в сад приглашал, а я в лес)) там налоговой нет, шкуру сдирать никто не будет, просто съедят если попадёшь, но по честному, без волокиты))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 20:30

      немка? японка? кореянка? не думаю что лада калина)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 20:31

      Налоговой нет, но лесничий, егеря, хорошо, что уже нет зелёного патруля... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 25 сентября 2018, 20:31

      Мазда "трёшка"!.. До этого, в Забайкалье "праворулька" Тойота 12-ти летняя была, тоже прелесть несусветная!:))
      Всё, у меня пельмешки поспели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 25 сентября 2018, 20:33

      Это хорошо, что такую "клинику" надыбал. А так развод всюду по полной.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:36

      когда мы там одичаем, то егеря сами от нас прятаться будут)
      даже сезон охоты на лесничих и егерей будет введён)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 20:40

      У меня младший племянник лесопилку в Питере заканчивал. Немного поработал лесничим и ушёл. Поработал на финна, вник в схему, а потом сам с другом организовал фирму-посредник и гонят лес за бугор.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:46

      когда нибудь природа нам за всё отомстит. и это будет справедливо

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 20:49

      Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды. А призыв давно заучит : " Берегите природу, мать вашу"...

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 20:58

      и вот когда вокруг останется одна пустыня, я вылезу из песка, и скажу : ну что, удовлетворили свои потребности? ну тогда пейте из мазутного болота, другого попросту нет))

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:02

      Я уже забыл цифры, которые приводились в моё детство и молодость. Сколько собранной макулатуры с экономило от вырубки деревьев и тонн древесины.

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      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 21:04

      Андрюха, заправляй мазду только отборным 95м на лукойле. в эти тяжёлые времена, федун нуждается в нашей помощи)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 21:07

      особо не сэкономили, потому что в бумагу для веса кирпичи подкладывали)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:12

      И такое бывало. ))) Проволоку клали и мочили бумагу.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 21:18

      пионеры хоть и давали клятву, но ленин добрый и с них потом не спрашивал
      что то не с того не сего в голову пришло)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:20

      Пионеры за весом не гнались как и комсомольцы, главное было по дольше сдавать и уроки прогулять, особенно при сдаче металлолома. А с бумагой химичили уже позже, когда сдавали в обмен на книги.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:22

      Твоими поручениями и живу, о достопочтенный, Андрик!:))
      Иногда, Газпронефть подливаю, а так, не безобразничаю по мелким и непонятным АЗС!:))
      В экологии несведущ, но без пластиковых пакетов жизнь себе не представляю!:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 21:24

      я хоть и не пионер, но уроки проё...вать я тоже любил)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > insider_retro 25 сентября 2018, 21:25

      С чувством глубокой настороженности, ожидаю внезапное появление Алексея-шинника!.. Как даст что-нибудь этакое и нерукотворное, хоть стой, хоть падай!:))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 21:27

      что то я уже писал сегодня про салофан ) но уже не вспомню что

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 21:29

      цитаты из фильмов и литературных произведений , как из пулемёта отстреливает

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 21:32

      ты только его упомянул, и он тут как здесь) я за шинник! на другой ветке мне что то пишет)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:32

      У меня по четвергам был "проходной" день, там были всякие физики, химии и т.п. Ходил по паркам, в кино, - если монеты гремели... В общем убивал время до второй тренировки...
      Прошвырнусь, что там Олег натворил на ветках, какие оценки ученикам, где руины, а где колодцы знаний!:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:34

      А кто не любил ? )) Договаривались на какой урок все идём, приходили на последние. А когда металлолом собирали так и вовсе не ходили, соревновались какой класс больше сдаст.

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      insider_retro > Project Бабангида 25 сентября 2018, 21:44

      ЧитанУл твой лозунг про трудоустройство Уткина!:))
      Народ поддержал!))
      Его бы к Алексею на несколько смен в благоухающую ноябрьскую промозглую погоду, да поближе к асфальтоукладчику, да лопату-шуршалку помозолистей!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 21:51

      лопату ему Лёха выдаст соответственно его весу! попросту ковш от экскаватора отстигнёт, и васи его вручит.
      да же не знаю сколько этот "трудяга" в Лёхиной бригаде протянет... дай бог пол дня отработает, и в утиль.
      асфальт кидать не языком ворочить )

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      shinnik > insider_retro 25 сентября 2018, 21:58

      одна пунктуация и одна орфография...((
      Учитель,прекрати бутлитровать..тьфу,бтлигиров..
      А,ладно..не прекращай..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 21:58

      Олег, что-то Монако не моначит, даже имея в составе надёжу российского футбола... А когда-то были "грозные монегаски"!:))

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      shinnik > insider_retro 25 сентября 2018, 22:00

      Я здесь,я тут..я всегда))
      спасибо..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 22:00

      Олег там новый подкаст от бомбардира вышел, сдаётся мне что ты интереса к нему не проявил)

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      Project Бабангида > shinnik 25 сентября 2018, 22:01

      да не за что! мы тебе ещё не наливали

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      insider_retro > shinnik 25 сентября 2018, 22:01

      Для Вас, синьор, моя шпага всегда готова пощекотать пузо лымарям и расставить акценты в правдивости сказанного!:))

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      shinnik > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:02

      Вместо треноги ..под нивелир..потянет..
      Мягкая уютная тренога..

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      shinnik > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:03

      и не надеялся..))
      да и некогда ..
      парафраз друзьям и ..отбой((
      Пока.

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      Project Бабангида > shinnik 25 сентября 2018, 22:04

      ....сказал Алексей, не выпуская лопаты из рук - на всякий случай)

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      Рубик Докоян > insider_retro 25 сентября 2018, 22:05

      Матч не смотрел, но "Монако" после распродажи нескольких ведущих игроков уже совсем стала средненькой командой.

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      insider_retro > shinnik 25 сентября 2018, 22:09

      Не смей уставать физически!:))
      А моральная усталость легко снимается аморалкой!:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:12

      А мне одного раза было достаточно, чтобы послушать 10 минут и сделать вывод. Как и прочитав два текста, чтобы убедиться о низкой квалификации и пацанской лексике авторов.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 22:17

      в этот рас про рэп не было, а про то как Ла Лига в америку переезжает, слушать не стал)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:27

      Там по этому поводу клубы и федерация конфликтуют и болельщики своё слово скажут. Мне их посиделки не интересны, парни слабо образованы и эрудированы. Пару раз в Донецке, не зная, что там и как пошёл на местную "брехаловку" в сквере в центре города. Уровень дворовый. Ты мне проспорил с тебя бутылка. -- В ответ, на тебе, ты мне прошлый раз проспорил и т.д. Разные слухи, пил с тем , и он мне рассказывал и в таком духе.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 22:34

      но даже при всём этом подкаст получше посиделок на матч тв и спорт фм)

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      insider_retro > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 22:34

      У них это, скорее всего, называется - продвигать и развивать проект... Непопулярность на начальном этапе спишут, недостаточную подготовку нивелируют, а руководству доложат о позитивных сторонах инновационного проекта и как это круто и бла-бла-бла...
      Гамно потекло в массы под бравые анонсы!:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:39

      Я и тех не слушаю давно и не смотрю. Уровень спортивной журналистики ниже плинтуса. Собираются острые на язык и тараторят с умным видом.

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      Рубик Докоян > insider_retro 25 сентября 2018, 22:40

      Совершенно верно, только продукт низкого качества в силу такого же качества их авторов...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 22:45

      завтра Олег могу поздно появится. утром рано в армавир, а от туда возможно в ставраполь. от этого "возможно" и зависть когда появлюсь

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:47

      Понятно, Андрюша . Тогда отдыхай и удачи на дороге. Тебе завтра много мотаться а рулём.

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      insider_retro > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 22:47

      Нынче смотрел урывками "Тотальный футбол"... Так вот, там Гргорян чётко прокомментировал инфу о том, что какой-то клуб взял тренера по аутам!:))
      Примерно так, - тогда уж надо брать тренера по выходу в атаку, тренера по прессингу и т.д. и т.п. А если уж на то пошло, то тренер по стандартам был бы в тему, а заодно занимался бы и аутами!:)) Головастый!:))

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      insider_retro > Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:48

      Путёвой дороги!.. Ждём появления!..
      Твои эпикурейцы!:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 25 сентября 2018, 22:53

      "Спецов" с подбором кадров и тренеров по подобным критериям у нас предостаточно. )))

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      Project Бабангида > insider_retro 25 сентября 2018, 22:53

      если в ставрополь не поедим то вернусь рано, Армавир 150км от нас. увидим завтра, как повернётся...
      спасибо братцы! всем удачи!

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