ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил лидерство в турнирной таблице

Лидер ФНЛ «Тамбов» не сумел переиграть «Сочи» в матче 13-го тура. Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом «Тамбов» пропустил на первую строчку в турнирной таблице «Томь», от которой теперь отстает на одно очко.

В других встречах «Авангард» победил «Тюмень», а «Химки» уступили «Армавиру».

Россия. Первенство ФНЛ. 13-й тур

Химки – Армавир – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Синявский, 7; 1:1 – Белоус, 19; 1:2 – Мичуренков, 76; 1:3 – Каюмов, 83; 2:3 – Петрусев, 86 (с пенальти).

Удаление: нет – Романенко, 88.

Авангард – Тюмень – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Земсков, 27; 2:0 – Акбашев, 69.

Сочи – Тамбов – 0:0:

Шинник – Мордовия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мухаметшин, 17 (с пенальти); 1:1 – Самодин, 75; 1:2 – Обухов, 84.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ