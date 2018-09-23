ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил лидерство в турнирной таблице

Тамбов взял очко для таблицы и спас своё очко от гнева болельщиков!:))
Восстание, бунт и смутьянство - слова, от которых млеют и балдеют мародёры!.. Остальные застывают в ступоре с надеждой на избавление от беды и напасти... Причины уже никому неинтересны, всех волнуют уже только последствия...
"Кого винить за бунт? Я думаю, бунтовщиков..." (Джордж Буш)
Я на пробежку и по делам!.. Буду к обеду...
Помучайте клавиатуры и тестатуры, а я потом понапрягаю глаза!...
Побалуйте старика!:))
Упсссс.... Не туда вставил, пардон:))
Лидер ФНЛ «Тамбов» не сумел переиграть «Сочи» в матче 13-го тура. Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом «Тамбов» пропустил на первую строчку в турнирной таблице «Томь», от которой теперь отстает на одно очко.
В других встречах «Авангард» победил «Тюмень», а «Химки» уступили «Армавиру».
Россия. Первенство ФНЛ. 13-й тур
Голы: 0:1 – Синявский, 7; 1:1 – Белоус, 19; 1:2 – Мичуренков, 76; 1:3 – Каюмов, 83; 2:3 – Петрусев, 86 (с пенальти).
Удаление: нет – Романенко, 88.
Голы: 1:0 – Земсков, 27; 2:0 – Акбашев, 69.
Голы: 0:1 – Мухаметшин, 17 (с пенальти); 1:1 – Самодин, 75; 1:2 – Обухов, 84.