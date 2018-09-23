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  • ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил лидерство в турнирной таблице

ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил лидерство в турнирной таблице

23 сентября 2018, 18:57
81

Лидер ФНЛ «Тамбов» не сумел переиграть «Сочи» в матче 13-го тура. Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом «Тамбов» пропустил на первую строчку в турнирной таблице «Томь», от которой теперь отстает на одно очко.

В других встречах «Авангард» победил «Тюмень», а «Химки» уступили «Армавиру».

Россия. Первенство ФНЛ. 13-й тур

Химки – Армавир – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Синявский, 7; 1:1 – Белоус, 19; 1:2 – Мичуренков, 76; 1:3 – Каюмов, 83; 2:3 – Петрусев, 86 (с пенальти).

Удаление: нет – Романенко, 88.

Авангард – Тюмень – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Земсков, 27; 2:0 – Акбашев, 69.

Сочи – Тамбов – 0:0:

Шинник – Мордовия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мухаметшин, 17 (с пенальти); 1:1 – Самодин, 75; 1:2 – Обухов, 84.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Химки Армавир Сочи Тамбов Авангард Тюмень Шинник Мордовия
Комментарии (81)
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Рубик Докоян
1537823413
Подымем восстание на Тамбовщине, даёшь первое место ! Площадка подготовлена и полита, пыли не будет. )))
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insider_retro
1537852218
Тамбов взял очко для таблицы и спас своё очко от гнева болельщиков!:)) Восстание, бунт и смутьянство - слова, от которых млеют и балдеют мародёры!.. Остальные застывают в ступоре с надеждой на избавление от беды и напасти... Причины уже никому неинтересны, всех волнуют уже только последствия... "Кого винить за бунт? Я думаю, бунтовщиков..." (Джордж Буш) Я на пробежку и по делам!.. Буду к обеду... Помучайте клавиатуры и тестатуры, а я потом понапрягаю глаза!... Побалуйте старика!:)) Упсссс.... Не туда вставил, пардон:))
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