Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влашич – лидер по количеству обостряющих передач в первом туре ЛЧ. Фернандес – лучший по перехватам

Влашич – лидер по количеству обостряющих передач в первом туре ЛЧ. Фернандес – лучший по перехватам

20 сентября 2018, 17:40
9

Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал статистику игроков в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. В число лидеров вошли защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич.

Московский клуб на выезде сыграл вничью с чешской «Викторией» (2:2)

Больше всего ударов (7) нанес Карлос Солер («Валенсия»). Наибольшее количество пасов (110) совершил Фабиан Руис («Наполи»). Влашич – лидер по количеству обостряющих передач (7). Больше всех раз (5) шел в дриблинг Федерико Бернардески («Ювентус»). Больше всего отборов (7) на счету Фернандеса. Лидер по числу выигранных воздушных единоборств (9) – Эрен Дердийок («Базель»). Лучший по выносам (12) – Вуядин Савич («Црвена Звезда»). Наибольшее количество сэйвов (8) сделал голкипер «Ромы» Робин Ольсен.

Источник: Whoscored
Лига чемпионов Рома Базель ЦСКА Валенсия Наполи Ювентус Црвена Звезда Дердийок Эрен Савич Вуядин Фернандес Марио Бернардески Федерико Ольсен Робин Руис Фабиан Солер Карлос Влашич Никола
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Tim-Timmy
1537455657
Круто!
Ответить
Dmirubo
1537455694
В следующем туре лидером по сейвам будет Акинфеев:)
Ответить
FanatSerj
1537457442
молодцы отпахали.
Ответить
Grey33
1537457476
Влашич зачётно сыграл. Не понимаю, почему в Эвертоне он полировал лавку.
Ответить
Igor Belousov
1537458162
цска-красавы
Ответить
directorpg
1537459619
Ждём от армейцев больше побед.
Ответить
cska-62
1537462621
М О Л О Д Ц Ы !
Ответить
сейду
1537466485
У Дердийока другая команда
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
1
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
6
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
7
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+