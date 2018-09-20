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    Влашич – лидер по количеству обостряющих передач в первом туре ЛЧ. Фернандес – лучший по перехватам

    Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал статистику игроков в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. В число лидеров вошли защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич.

    Московский клуб на выезде сыграл вничью с чешской «Викторией» (2:2)

    Больше всего ударов (7) нанес Карлос Солер («Валенсия»). Наибольшее количество пасов (110) совершил Фабиан Руис («Наполи»). Влашич – лидер по количеству обостряющих передач (7). Больше всех раз (5) шел в дриблинг Федерико Бернардески («Ювентус»). Больше всего отборов (7) на счету Фернандеса. Лидер по числу выигранных воздушных единоборств (9) – Эрен Дердийок («Базель»). Лучший по выносам (12) – Вуядин Савич («Црвена Звезда»). Наибольшее количество сэйвов (8) сделал голкипер «Ромы» Робин Ольсен.

    Источник: Whoscored

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    20.09.2018 17:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +95

      сейду 20 сентября 2018, 21:01

      У Дердийока другая команда

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2018, 19:57

      М О Л О Д Ц Ы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 20 сентября 2018, 19:06

      Ждём от армейцев больше побед.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 сентября 2018, 18:42

      цска-красавы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 18:31

      Влашич зачётно сыграл. Не понимаю, почему в Эвертоне он полировал лавку.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2018, 18:30

      молодцы отпахали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 20 сентября 2018, 18:01

      В следующем туре лидером по сейвам будет Акинфеев:)

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Dmirubo 20 сентября 2018, 18:29

      У Акинфеева свои рекорды в ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 20 сентября 2018, 18:00

      Круто!

      0
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