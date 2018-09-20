Влашич – лидер по количеству обостряющих передач в первом туре ЛЧ. Фернандес – лучший по перехватам

Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал статистику игроков в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. В число лидеров вошли защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич.

Московский клуб на выезде сыграл вничью с чешской «Викторией» (2:2)

Больше всего ударов (7) нанес Карлос Солер («Валенсия»). Наибольшее количество пасов (110) совершил Фабиан Руис («Наполи»). Влашич – лидер по количеству обостряющих передач (7). Больше всех раз (5) шел в дриблинг Федерико Бернардески («Ювентус»). Больше всего отборов (7) на счету Фернандеса. Лидер по числу выигранных воздушных единоборств (9) – Эрен Дердийок («Базель»). Лучший по выносам (12) – Вуядин Савич («Црвена Звезда»). Наибольшее количество сэйвов (8) сделал голкипер «Ромы» Робин Ольсен.