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    АПЛ. В двух стартовых матчах воскресенья – 11 голов

    Матч 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити»«Хаддерсфилд Таун» завершился победой хозяев со счетом 6:1.

    В составе хозяев отличились Серхио Агуэро (хет-трик), Габриэль Жезус и Давид Сильва, Теренс Конголо отправил мяч в свои ворота. За «Хаддерсфилд» забил Йон Горенц-Станкович.

    В параллельной встрече «Уотфорд» добился выездной победы над «Бернли» – 3:1.

    Игровой день продолжится матчем «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун – 6:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 25; 2:0 – Жезус, 31; 3:0 – Агуэро, 35; 3:1 – Горенц-Станкович, 43; 4:1 – Сильва, 48; 5:1 – Агуэро, 75; 6:1 – Конголо, 84 (в свои ворота).

    Бернли – Уотфорд – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Грэй, 3; 1:1 – Тарковски, 6; 1:2 – Дини, 48; 1:3 – Хьюз, 51.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 17:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 августа 2018, 20:02

      ну и еще 5 в матче мю мю)

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 19 августа 2018, 18:32

      так держать!

      0
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 19 августа 2018, 18:29

      наконец то топовый футбик посмотреть можно с удовольствием!

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