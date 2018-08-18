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    АПЛ. «Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм». Кейн впервые забил в августе

    «Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» во втором туре АПЛ. На 77-й минуте в составе лондонцев отличился нападающий Гарри Кейн. Это первый гол в карьере форварда, который он забил в Премьер-лиге в августе.

    В других матчах «Кардифф» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «Эвертон» победил «Саутгемптон», а «Лестер» нанес поражение «Вулверхэмптону».

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Кардифф – Ньюкасл – 0:0

    Удаление: нет – Хэйден, 66.

    Тоттенхэм – Фулхэм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Моура, 43; 1:1 – Митрович, 52; 2:1 – Триппьер, 74; 3:1 – Кейн, 77.

    Эвертон – Саутгемптон – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 15; 2:0 – Ришарлисон, 31; 2:1 – Ингс, 54.

    Лестер – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Догерти, 29 (автогол); 2:0 – Мэддисон, 45.

    Удаление: Варди, 66 – нет.

    Вест Хэм – Борнмут – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 33 (с пенальти); 1:1 – Уилсон, 60; 1:2 – Кук, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 18 августа 2018, 19:04

      в лондонском дерби отметил бы все три мяча,забитые "шпорами".матч выдался крайне напряженным,хотя результат матча и не вызывал сомнений.

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