АПЛ. «Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм». Кейн впервые забил в августе

«Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» во втором туре АПЛ. На 77-й минуте в составе лондонцев отличился нападающий Гарри Кейн. Это первый гол в карьере форварда, который он забил в Премьер-лиге в августе.

В других матчах «Кардифф» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «Эвертон» победил «Саутгемптон», а «Лестер» нанес поражение «Вулверхэмптону».

Англия. АПЛ. 2-й тур

Кардифф – Ньюкасл – 0:0

Удаление: нет – Хэйден, 66.

Тоттенхэм – Фулхэм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Моура, 43; 1:1 – Митрович, 52; 2:1 – Триппьер, 74; 3:1 – Кейн, 77.

Эвертон – Саутгемптон – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 15; 2:0 – Ришарлисон, 31; 2:1 – Ингс, 54.

Лестер – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Догерти, 29 (автогол); 2:0 – Мэддисон, 45.

Удаление: Варди, 66 – нет.

Вест Хэм – Борнмут – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 33 (с пенальти); 1:1 – Уилсон, 60; 1:2 – Кук, 66.

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