Лига 1. «Ним» в меньшинстве обыграл «Анжер», дважды забив в концовке, «Ренн» проиграл «Лиллю»

«Ним» в гостях обыграл «Анжер» в матче 1-го тура чемпионата Франции со счетом 4:3. На 79-й минуте при счете 2:3 в пользу хозяев «Ним» остался в меньшинстве, но сумел дважды забить и победить.

В другом матче «Лилль» обыграл «Ренн» со счетом 3:1.

С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

Лилль – Ренн – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гренье, 43; 1:1 – Мотиба, 45; 2:1 – Пепе, 54; 3:1 – Бамба, 67.

Сент-Этьен – Генгам – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 45; 1:1 – Турам (с пенальти), 56; 2:1 – Диони, 80.

Монпелье – Дижон – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мендеш, 5; 1:1 – Тавареш, 51; 1:2 – Кулибали, 90+1.

Нереализованный пенальти: нет – Саид, 81.

Ницца – Реймс – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Думбия, 2.

Анжер – Ним – 3:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Тиуб, 4; 1:1 – Капелль, 33; 2:1 – Фулгини, 51; 3:1 – Траоре, 55; 3:2 – Депреш, 77; 3:3 – Рипар, 85; 3:4 – Депреш, 88.

Удаление: нет – Мигель, 79.

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Турнирная таблица Лиги 1