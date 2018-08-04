Рибери – Видалю: «Я буду очень скучать по тебе. Ты воин, а это редкость в нашей профессии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери написал прощальное послание своему экс-партнеру по средней линии мюнхенской команды Артуро Видалю.

Вчера чилиец подписал контракт с «Барселоной».

«Брат, ты даже не представляешь, как я буду скучать по тебе! Для меня ты лучший – человек принципа и ценностей.

Я очень горжусь, что играл с тобой в одной команде! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Ты воин, а это редкость в нашей профессии», – написал Рибери в твиттере.

Видаль выступал за «Баварию» с 2015 года.