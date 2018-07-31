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  • Москалев назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», Матюнин – на «Зенит» – «Арсенал»

Москалев назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», Матюнин – на «Зенит» – «Арсенал»

31 июля 2018, 23:22
9

Стали известны арбитры матчей 2-го тура РПЛ.

«Динамо»«Рубин». Главный арбитр: Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Урал»«Краснодар». Главный арбитр: Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Зенит»«Арсенал». Главный арбитр: Алексей Матюнин (Москва). Ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва).

«Локомотив»«Спартак». Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж). Ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Крылья Советов»«Оренбург». Главный арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва).

ЦСКА«Ростов». Главный арбитр: Евгений Турбин (Дмитров). Ассистенты – Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный).

«Ахмат» «Енисей». Главный арбитр: Алексей Еськов (Москва). Ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

«Уфа»«Анжи». Главный арбитр: Сергей Карасев (Москва). Ассисенты: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Спартак Локомотив Ахмат Урал Уфа Анжи Оренбург Рубин Динамо Крылья Советов ЦСКА Ростов Енисей
Комментарии (9)
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пряник929
1533070784
Матюнин еще тот фрукт...
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Kolyukh_17
1533073744
Судите честно
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kaa-71
1533090098
Главное не начудите
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Obojaemiy
1533093868
Как это так Карасева с Калугиным и Аверьяновым разлучили...
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prezent2017
1533103479
Блатной Хухуян в деле? Опять делов наделает!
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Гуус
1533112730
«Динамо» 0–3 «Рубин». Главный арбитр: Павел Кукуян (Сочи) А это *ля кто такой, менты не могут Рубин уже много лет победить решили какого забугорного таджика поставить чтобы помогал, лучше бы тогда Безбородов судил бы этот матч, он хоть адекватен, но все равно я уверен что Рубин победит и победит уверенно, если будут играть так же как с Краснодаром то задушат динамовцев!! «Урал» 0–2 «Краснодар». Увы но тут урал без шансов походу... «Зенит» 2–1 «Арсенал». Главный арбитр: Алексей Матюнин (Москва). Все понятно Зенит своего поставил этот любит им помогать он да Еськов всегда за Питер стоят спиной... Матчи зенита по условному должен судить Сергей Карасев лучший российский арбитр нашего времени, но нет эти дебилы ставят его на игру Уфа-Анжи!!! Конечно Зенит победит с таким то судьей пару пенок поставят и все!!! «Локомотив» 0–1 «Спартак». «Крылья Советов» 1–1 «Оренбург». . ЦСКА 0–1 «Ростов».. «Ахмат» 2–1 «Енисей»). «Уфа» 2–0 «Анжи».
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Jack24
1533121884
Вот и продажных вернули, все как всегда
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portero
1533136227
претензий больше к игрокам, после первого тура , чем к арбитрам.
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