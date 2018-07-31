Стали известны арбитры матчей 2-го тура РПЛ.
«Динамо» – «Рубин». Главный арбитр: Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область).
«Урал» – «Краснодар». Главный арбитр: Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).
«Зенит» – «Арсенал». Главный арбитр: Алексей Матюнин (Москва). Ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва).
«Локомотив» – «Спартак». Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж). Ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).
«Крылья Советов» – «Оренбург». Главный арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва).
ЦСКА – «Ростов». Главный арбитр: Евгений Турбин (Дмитров). Ассистенты – Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный).
«Ахмат» – «Енисей». Главный арбитр: Алексей Еськов (Москва). Ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
«Уфа» – «Анжи». Главный арбитр: Сергей Карасев (Москва). Ассисенты: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск).