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  • Марадона второй раз сделал предложение 28-летней подруге. Девушка ответила согласием

Марадона второй раз сделал предложение 28-летней подруге. Девушка ответила согласием

27 июля 2018, 09:05
16

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона в ближайшее время сыграет очередную свадьбу.

Накануне на вечеринке в Буэнос-Айресе, устроенной в честь 28-го дня рождения подруги бывшего форварда сборной Аргентины Росио Оливы, 57-летний Марадона сделал ей предложение. Девушка ответила согласием.

Это вторая попытка аргентинца жениться на бывшей профессиональной футболистке. В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Тогда экс-тренер сборной Аргентины обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал свое заявление из полиции. Олива же известна своими жалобами на избиения со стороны Марадоны.

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Публикация от text (@red92cadadiamas)

Источник: Daily Mail
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (16)
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KOLBIS
1532672120
А-А-А,так вот кому он с трибуны средние пальцы показывал,мол вот тебе,а не замуж...
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FanatSerj
1532672790
"обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал свое заявление из полиции. Олива же известна своими жалобами на избиения со стороны Марадоны." Это точно любовь )))))
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Жёлто-синий
1532675923
Друг друга стоят
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ВикторВВ
1532676986
Что то деваха выглядит намного старше 28-ми лет...
Ответить
zigbert
1532677865
Счастливая пара.
Ответить
mialkov
1532678241
И зачем ей старый наркоман?
Ответить
19831170
1532678356
А е...ть, извините, её кто будет?)
Ответить
OfaZavr
1532678707
интересная парочка с взаимными обвинениями, что вычудят на этот раз остается только догадываться))
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Dr Metal
1532679980
Ну и дура
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Pablo845
1532686966
Он ей почти в деды годится......
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