Марадона второй раз сделал предложение 28-летней подруге. Девушка ответила согласием

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона в ближайшее время сыграет очередную свадьбу.

Накануне на вечеринке в Буэнос-Айресе, устроенной в честь 28-го дня рождения подруги бывшего форварда сборной Аргентины Росио Оливы, 57-летний Марадона сделал ей предложение. Девушка ответила согласием.

Это вторая попытка аргентинца жениться на бывшей профессиональной футболистке. В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Тогда экс-тренер сборной Аргентины обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал свое заявление из полиции. Олива же известна своими жалобами на избиения со стороны Марадоны.