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«Реал» заплатит за Азара 190 миллионов

20 июля 2018, 07:17
19

В ближайшее время официально будет объявлено о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».

Стороны провели переговоры, согласно результатам которых сумма трансфера составит 190 миллионов евро. Вся сумма будет выплачена деньгами, без привлечения к сделке других футболистов. Ранее сообщалось, что совместный трансфер Азара и Тибо Куртуа обойдется «Реалу» в 300 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгийский футболист провел 51 матч за «Челси». На его счету 17 голов и 13 результативных передач.

Источник: le10sport
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Азар Эден
Комментарии (19)
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ДСА
1532060506
И Куртуа в качестве довеска бесплатно.
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Рубик Докоян
1532060585
Мечта осуществляется, осталось подкрепить её своей игрой.
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САНЁК17
1532061074
Как же обещания болельщику,что я не куда не перейду,Азарчик?Ну ну удачи
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Cules2013
1532064373
190 звучит более реалистично, ну посмотрим. Я изначально думал, что он будет Реале. Видимо, оказался прав. Не верил я , что он выберет Барсу, да и смысла в нём для каталонцев я не вижу, несколько другого плана нужны игроки.
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andrej-lucevich
1532065136
кого теперь купит Челси?
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Urry
1532067737
скоро миллиардами будут расплачиваться
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АртурZaСМ
1532069572
Да скорее бы свалили оба сдаётся мне , что нездоровая атмосфера в раздевалке как раз из-за этих двоих. Если за двоих дадут 250 лямов нужно доставить их в Мадрид в праздничной упаковке...
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Garrincha58
1532070670
полный бред Азар распиаренный игрок типа нашего Кокорина все в подающих надежды конечно Азар по сильней но столько он не стоит лямов 90-100 вот красная цена за него
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zigbert
1532072460
За такие деньги Челси найдет ему замену.
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DeStar
1532083042
Совместный трансфер? платить больше 100 лямов за кипера который не нужен? да он хорош, и уже долго хорош, но блин вы че? у реала проблемы в атаке, азар не роналду, и 15 голов фиг забьет на сезон, бензема дно полное, нужны 2 азара условных чтобы впереди все было ок, а реал хочет на кипера ненужного 100 мультов потратить.. вот жесть
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