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    «Реал» заплатит за Азара 190 миллионов

    В ближайшее время официально будет объявлено о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».

    Стороны провели переговоры, согласно результатам которых сумма трансфера составит 190 миллионов евро. Вся сумма будет выплачена деньгами, без привлечения к сделке других футболистов. Ранее сообщалось, что совместный трансфер Азара и Тибо Куртуа обойдется «Реалу» в 300 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне бельгийский футболист провел 51 матч за «Челси». На его счету 17 голов и 13 результативных передач.

    Источник: le10sport

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    20.07.2018 07:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 июля 2018, 17:30

      кто там минусует наверное любит этого азарчика как свою деффчонку,я тащусь с таких дурачков

      0
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 20 июля 2018, 13:37

      Совместный трансфер? платить больше 100 лямов за кипера который не нужен? да он хорош, и уже долго хорош, но блин вы че? у реала проблемы в атаке, азар не роналду, и 15 голов фиг забьет на сезон, бензема дно полное, нужны 2 азара условных чтобы впереди все было ок, а реал хочет на кипера ненужного 100 мультов потратить.. вот жесть

      2
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      Рейтинг: +12386

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 20 июля 2018, 22:45

      ну Михалыч, а че Родригезович херню порит(

      -1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 10:41

      За такие деньги Челси найдет ему замену.

      3
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 июля 2018, 10:11

      полный бред Азар распиаренный игрок типа нашего Кокорина все в подающих надежды конечно Азар по сильней но столько он не стоит лямов 90-100 вот красная цена за него

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Garrincha58 20 июля 2018, 11:08

      Его игра в челси да плохая но в барсе или реале он может стать одним из

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > Football06 20 июля 2018, 17:31

      никогда не минусую но тебе поставил

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Garrincha58 21 июля 2018, 13:56

      Кусок гов.а посмотри сначала кто минусует а потом неси хрень

      0
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 20 июля 2018, 09:52

      Да скорее бы свалили оба сдаётся мне , что нездоровая атмосфера в раздевалке как раз из-за этих двоих. Если за двоих дадут 250 лямов нужно доставить их в Мадрид в праздничной упаковке...

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 июля 2018, 09:22

      скоро миллиардами будут расплачиваться

      2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 20 июля 2018, 08:38

      кого теперь купит Челси?

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска > andrej-lucevich 20 июля 2018, 09:05

      Дзагоева и Головина

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 08:26

      190 звучит более реалистично, ну посмотрим. Я изначально думал, что он будет Реале. Видимо, оказался прав. Не верил я , что он выберет Барсу, да и смысла в нём для каталонцев я не вижу, несколько другого плана нужны игроки.

      4
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Cules2013 20 июля 2018, 11:09

      Азар это как Месси.. Сам тащит и забивает.. Он второй Гризманн или Второй Месси.. Так что он очень даже подходит Барсе

      0
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      Рейтинг: +12386

      DeStar > Football06 20 июля 2018, 13:44

      а вот нифига подобного. на мой взгляд( возможно только мой) у азара как-раз таки ПРОБЛЕМА в тмо , что он НИХРЕНА не забивает. Вот то что азар тащит как бог мяч, в центре, до штрафной это да , но где его голы? на чм много? с пенальти? а в апл? по статистике голов, именно по ней, он не эффективнее БЕНЗЕМА и это факт! Ему до месси раком идти до космоса в плане голов, а до гризмана - как до сибири. Это связующий атакующий игрок, не более того. Стата с май скор, азар ( 3 последних сезона - 101 матч - 32 гола! - бензема - 88 матчей - 40о голов. И это при живом роналду и бэйле том же, а в челси он звезда считай. Поэтому барса его видела как иньесту - тащера в атаке. но не бомбардира.. а реалу нужен бомбардир..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 20 июля 2018, 15:08

      полностью согласен, обоснованно.

      2
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 20 июля 2018, 07:31

      Как же обещания болельщику,что я не куда не перейду,Азарчик?Ну ну удачи

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 07:23

      Мечта осуществляется, осталось подкрепить её своей игрой.

      4
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