«Реал» заплатит за Азара 190 миллионов

В ближайшее время официально будет объявлено о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».

Стороны провели переговоры, согласно результатам которых сумма трансфера составит 190 миллионов евро. Вся сумма будет выплачена деньгами, без привлечения к сделке других футболистов. Ранее сообщалось, что совместный трансфер Азара и Тибо Куртуа обойдется «Реалу» в 300 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгийский футболист провел 51 матч за «Челси». На его счету 17 голов и 13 результативных передач.