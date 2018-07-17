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    Матюиди: «После победы над Аргентиной нас было уже не остановить на пути к триумфу»

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блейз Матюиди назвал матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против команды Аргентины (4:3) самым сложным и важным на турнире для его команды.

    «Это был наш самый сложный матч на этом турнире. Мы с самого начала понимали, что Аргентина – отличная команда, несмотря на их трудности в группе.

    Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и остальные игроки провели отличный матч. Тем и ценнее то, что мы смогли их одолеть, проявив характер в момент, когда проигрывали в счете.

    После этого мы были полностью уверены в себе, и нас было уже не остановить на пути к триумфу», – считает футболист.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Источник: Известия

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    17.07.2018 06:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 июля 2018, 08:22

      Вот, что точно не остановить, так это поток таких пафосных заявлений, после победы в финале. Смотрите, чтобы в следующий раз не было как у испанцев и немцев)

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Cules2013 17 июля 2018, 15:21

      главное что пафосные заявления не начались до финала как у других ко манд

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