Матюиди: «После победы над Аргентиной нас было уже не остановить на пути к триумфу»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блейз Матюиди назвал матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против команды Аргентины (4:3) самым сложным и важным на турнире для его команды.

«Это был наш самый сложный матч на этом турнире. Мы с самого начала понимали, что Аргентина – отличная команда, несмотря на их трудности в группе.

Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и остальные игроки провели отличный матч. Тем и ценнее то, что мы смогли их одолеть, проявив характер в момент, когда проигрывали в счете.

После этого мы были полностью уверены в себе, и нас было уже не остановить на пути к триумфу», – считает футболист.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.