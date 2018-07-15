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    Кака: «Латиноамериканцам нужно многому поучиться у европейских сборных. Например, организации и тактике»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака остался доволен тем, как проходил чемпионат мира-2018 в России.

    «Я должен поздравить Россию и россиян. Чемпионат прошел очень хорошо.

    Как и в Бразилии, было много сомнений по поводу организации и проведения мундиаля. Но в итоге все прошло на высоком уровне — так, как и должно было.

    У нас в Бразилии было то же самое. Мне запомнятся те дни, которые мы провели здесь с семьей, как мы наслаждались этой великолепной атмосферой.

    Чемпионат мира в России показал высокий уровень конкуренции. Недостаточно иметь только хороших игроков, нужно, чтобы они были командой.

    Латиноамериканским командам нужно многому поучиться у европейских сборных. Например, организации и тактике. Нужно извлекать уроки и учиться на этом опыте», – заявил Кака.

    В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: RT

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    15.07.2018 16:41
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