Кака: «Латиноамериканцам нужно многому поучиться у европейских сборных. Например, организации и тактике»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака остался доволен тем, как проходил чемпионат мира-2018 в России.

«Я должен поздравить Россию и россиян. Чемпионат прошел очень хорошо.

Как и в Бразилии, было много сомнений по поводу организации и проведения мундиаля. Но в итоге все прошло на высоком уровне — так, как и должно было.

У нас в Бразилии было то же самое. Мне запомнятся те дни, которые мы провели здесь с семьей, как мы наслаждались этой великолепной атмосферой.

Чемпионат мира в России показал высокий уровень конкуренции. Недостаточно иметь только хороших игроков, нужно, чтобы они были командой.

Латиноамериканским командам нужно многому поучиться у европейских сборных. Например, организации и тактике. Нужно извлекать уроки и учиться на этом опыте», – заявил Кака.

В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.