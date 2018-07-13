Модрич: «Обменял бы свои четыре титула в Лиге чемпионов на одну победу в чемпионате мира»

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич заявил, что отдал бы все свои титулы победителя Лиги чемпионов, только чтобы стать чемпионом мира.

В составе мадридцев 32-летний футболист четыре раза выиграл самый престижный европейский клубный турнир.

Хорваты вышли в финал ЧМ-2018, где встретятся с Францией. Матч состоится в Москве в воскресенье, 15 июля. Начало – в 18:00.

«Я бы обменял все четыре титула в Лиги чемпионов на один этот.

Независимо от того, что произойдет в финале ЧМ-2018, это самая большая история успеха в хорватском спорте. Но у всех нас есть желание стать чемпионами.

Мы полны уверенности, у нас есть характер. У нас есть все, чтобы стать чемпионами мира», – сказал Модрич.