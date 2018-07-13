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    Модрич: «Обменял бы свои четыре титула в Лиге чемпионов на одну победу в чемпионате мира»

    Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич заявил, что отдал бы все свои титулы победителя Лиги чемпионов, только чтобы стать чемпионом мира.

    В составе мадридцев 32-летний футболист четыре раза выиграл самый престижный европейский клубный турнир.

    Хорваты вышли в финал ЧМ-2018, где встретятся с Францией. Матч состоится в Москве в воскресенье, 15 июля. Начало – в 18:00.

    «Я бы обменял все четыре титула в Лиги чемпионов на один этот.

    Независимо от того, что произойдет в финале ЧМ-2018, это самая большая история успеха в хорватском спорте. Но у всех нас есть желание стать чемпионами.

    Мы полны уверенности, у нас есть характер. У нас есть все, чтобы стать чемпионами мира», – сказал Модрич.

    Источник: Goal.com

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    13.07.2018 14:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:51

      Лука ты близок к этому как никогда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:45

      не обязательно менять, есть шанс и ЧМ выиграть и четыре титула ЛЧ сохранить)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 13 июля 2018, 17:28

      Всё в твоих руках, Лука. А вернее в ногах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 13 июля 2018, 16:44

      А по моему Франция выиграет-они посвежее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 16:06

      C Марадоной пусть махнется,он вроде не выигрывал ЛЧ...Руль в руль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 15:57

      ......пол царства за коня

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 июля 2018, 15:38

      Без обмена убирайте Францию и все.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > artem 81 13 июля 2018, 15:50

      Это вряд ли...Устали они,три игры по 120 мин+2 серии пендалей,сил не хватит,но если ошибаюсь,то только порадуюсь...А так буду французам симпатизировать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > dragoon000320 13 июля 2018, 16:22

      Вы участвовали в турнире каком-нибудь?Если да то должны знать,что это не легко и три дня очень мало на восстановление...

      3
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      Рейтинг: +3416

      AZ 13 июля 2018, 15:14

      Остался последний шаг... Удачи в финале, Лука!

      2
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 13 июля 2018, 15:12

      Все титулы очень важны

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июля 2018, 15:03

      не надо менять - выигрывайте уже!

      2
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