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  • Модрич: «Обменял бы свои четыре титула в Лиге чемпионов на одну победу в чемпионате мира»

Модрич: «Обменял бы свои четыре титула в Лиге чемпионов на одну победу в чемпионате мира»

13 июля 2018, 14:59
12

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич заявил, что отдал бы все свои титулы победителя Лиги чемпионов, только чтобы стать чемпионом мира.

В составе мадридцев 32-летний футболист четыре раза выиграл самый престижный европейский клубный турнир.

Хорваты вышли в финал ЧМ-2018, где встретятся с Францией. Матч состоится в Москве в воскресенье, 15 июля. Начало – в 18:00.

«Я бы обменял все четыре титула в Лиги чемпионов на один этот.

Независимо от того, что произойдет в финале ЧМ-2018, это самая большая история успеха в хорватском спорте. Но у всех нас есть желание стать чемпионами.

Мы полны уверенности, у нас есть характер. У нас есть все, чтобы стать чемпионами мира», – сказал Модрич.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Лига чемпионов Хорватия Реал Модрич Лука
Комментарии (12)
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panmon
1531483439
не надо менять - выигрывайте уже!
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Борис РВ
1531483971
Все титулы очень важны
Ответить
AZ
1531484065
Остался последний шаг... Удачи в финале, Лука!
Ответить
artem 81
1531485495
Без обмена убирайте Францию и все.
Ответить
Project Бабангида
1531486638
......пол царства за коня
Ответить
KOLBIS
1531487172
C Марадоной пусть махнется,он вроде не выигрывал ЛЧ...Руль в руль...
Ответить
oleg32ru
1531489490
А по моему Франция выиграет-они посвежее
Ответить
aam
1531492128
Всё в твоих руках, Лука. А вернее в ногах.
Ответить
OfaZavr
1531496720
не обязательно менять, есть шанс и ЧМ выиграть и четыре титула ЛЧ сохранить)
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zigbert
1531561880
Лука ты близок к этому как никогда.
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