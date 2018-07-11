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    Вида, Брозович, Манджукич – в составе Хорватии на матч с Англией; Кейн, Стерлинг, Лингард сыграют у британцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Кейн, Стерлинг.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:00 по Москве в столичных «Лужниках».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

    Источник: Twitter

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    11.07.2018 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 июля 2018, 21:24

      хорваты - ублюдки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 11 июля 2018, 20:11

      Ни у тех,ни у других шансов в финале будет—кот наплакал,но Соперничество англичан с французами в финале попринципиальнее будет..

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 июля 2018, 20:01

      что то, как за тех так и за других, душа переживать отказывается

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Project Бабангида 11 июля 2018, 20:08

      так то да, но тогда можно болеть за красивую и зрелищную игру) а то вот даже в полуфиналах порою она отсутствует хотя все ждут)

      5
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