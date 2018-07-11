Вида, Брозович, Манджукич – в составе Хорватии на матч с Англией; Кейн, Стерлинг, Лингард сыграют у британцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Кейн, Стерлинг.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:00 по Москве в столичных «Лужниках».

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