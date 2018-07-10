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    «Реал» принял предложение «Ювентуса» по Роналду в размере 100 миллионов евро

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ближайшее время перейдет в «Ювентус». Мадридцы приняли предложение туринцев по игроку в размере 100 миллионов евро.

    Считается, что часть этой сумма будет выплачена за счет спонсорства материнской компанией «Ювентуса» Exor, которая владеет автоконцернами «Фиат» и «Феррари».

    Сегодня стало известно, что президент итальянского клуба Андреа Аньелли вылетел в Грецию, чтобы встретиться с португальцем. Ожидается, что сегодня позже к ним присоединится агент Роналду Жорже Мендеш.

    Источник: Football Italia

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    10.07.2018 17:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 10 июля 2018, 18:32

      Очень жаль что Роналду уходит из Реала =(((((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 10 июля 2018, 18:15

      Пик пройден, дорога пошла под горку, скоро в солнечный Китай.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 10 июля 2018, 18:08

      после чемпионата я думал его стоимость упадет)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 10 июля 2018, 18:06

      Месси в Милан не хочет перейти?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Derzkiy1 10 июля 2018, 19:03

      он не шкура как кристина ! кристина ежегодно со своим жозе мендешем доили реал в этом году перес сказал валите нах ! отлично развели туринский автобус на 100 лямов за 33 летнего петушка !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 июля 2018, 18:03

      Реалу нужно обновление.

      9
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