«Реал» принял предложение «Ювентуса» по Роналду в размере 100 миллионов евро

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ближайшее время перейдет в «Ювентус». Мадридцы приняли предложение туринцев по игроку в размере 100 миллионов евро.

Считается, что часть этой сумма будет выплачена за счет спонсорства материнской компанией «Ювентуса» Exor, которая владеет автоконцернами «Фиат» и «Феррари».

Сегодня стало известно, что президент итальянского клуба Андреа Аньелли вылетел в Грецию, чтобы встретиться с португальцем. Ожидается, что сегодня позже к ним присоединится агент Роналду Жорже Мендеш.