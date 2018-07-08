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    Черчесов: «Чувствуем себя солдатами. Вышли на дембель, но послужили бы еще до 15 июля»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вылет команды с ЧМ-2018. В 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «Не могу сказать, прыгнули мы выше головы или нет. Мы готовились к турниру, максимально изучили детали. Кубок конфедераций помог, проанализировали многие вещи, и та работа, которую провели, дала результат. Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию.

    Сегодня мы вышли в дембель, но хотелось еще дальше послужить и повоевать. Тот случай, когда дембель нас разочаровал, мы бы до 15 числа еще послужили», – сказал Черчесов.

    Мужики – спасибо!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2018 00:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 июля 2018, 01:54

      Таких тренеров не на дембель, а в штрафбат посылают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 июля 2018, 01:28

      В ДисБате дослужишь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 июля 2018, 01:21

      Спасибо за отдание чести с покрытой головой, ДЗюБА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 июля 2018, 01:07

      Благодарю за службу всю сборную России!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Ignamak 8 июля 2018, 00:51

      Спасибо за веру!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Ignamak > Ignamak 8 июля 2018, 00:53

      С 1994 года болею за наших, но таких чувств как сейчас не испытывал ранее!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Ignamak 8 июля 2018, 01:35

      Даже в далёком 2008?)

      3
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