Черчесов: «Чувствуем себя солдатами. Вышли на дембель, но послужили бы еще до 15 июля»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вылет команды с ЧМ-2018. В 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Не могу сказать, прыгнули мы выше головы или нет. Мы готовились к турниру, максимально изучили детали. Кубок конфедераций помог, проанализировали многие вещи, и та работа, которую провели, дала результат. Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию.

Сегодня мы вышли в дембель, но хотелось еще дальше послужить и повоевать. Тот случай, когда дембель нас разочаровал, мы бы до 15 числа еще послужили», – сказал Черчесов.

Мужики – спасибо!