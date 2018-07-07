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    Кержаков в футболке с номером Дзюбы пожелал удачи сборной: «Осталось три самых сложных шага! Но всего три»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков пожелал удачи национальной команде в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией. В своем инстаграме он опубликовал фотографию, на которой стоит в футболке сборной с номером 22, принадлежащим Артему Дзюбе.

    «Осталось всего три шага! Самых тяжелых и трудных, но всего три!!! Верим в команду! Вперед, Россия!» – написал Кержаков.

    Игра Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.07.2018 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 июля 2018, 20:20

      Саша молодец, среди тех людей кто еще после матча с Австрией говорил что у сборной все будет впорядке и надо ее только поддерживать

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