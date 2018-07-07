Кержаков в футболке с номером Дзюбы пожелал удачи сборной: «Осталось три самых сложных шага! Но всего три»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков пожелал удачи национальной команде в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией. В своем инстаграме он опубликовал фотографию, на которой стоит в футболке сборной с номером 22, принадлежащим Артему Дзюбе.

«Осталось всего три шага! Самых тяжелых и трудных, но всего три!!! Верим в команду! Вперед, Россия!» – написал Кержаков.

Игра Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.