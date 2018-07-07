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  • Пономарев: «В матче с Хорватией опять вся надежда на серию пенальти и Акинфеева. По игре у нас не выйдет»

Пономарев: «В матче с Хорватией опять вся надежда на серию пенальти и Акинфеева. По игре у нас не выйдет»

7 июля 2018, 15:33
8

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что сборной России будет тяжело победить Хорватию в четвертьфинале ЧМ-2018. По его мнению, вся надежда, как и в игре с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти), на серию послематчевых 11-метровых ударов.

«Что нужно сборной России, чтобы пройти хорватов? Опять надеяться на 11-метровые. Думаю, что по игре не выйдет: у нас нет атаки, только и можем, что на Артема Дзюбу закидывать. Так что только оборона, удача и случай – больше ничего. Если откроемся, то все – до свидания, улетим. В общем, на Игоря Акинфеева вся надежда вновь», – сказал Пономарев.

Матч Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Акинфеев Игорь Пономарев Владимир
Комментарии (8)
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yaran56
1530968059
Ну есть в стране трезвые люди.
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propolis
1530969229
2 матча тягомотного и неинтересного футбола без моментов это ли не перебор? Ладно нам россиянам будет интересно, потому что мы болеем за эту сборную, но надо же пожалеть людей смотрящих эту трансляцию из других стран (таких по общим оценкам больше миллиарда).. все-таки Чемпионат Мира, как-никак..
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Zubo
1530969288
Да почему же у час обязательно не выйдет ??? Зачем раньше времени сдаваться ?
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sochi-2013
1530971954
Хватить ныть- давайте, хотя бы узнаем состав и посмотрим 10 минут игры! Нашли аналитика, который предлагал вместо Дзюбы Чалова взять.
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maratagliulin
1530973706
Почему-то вспоминаю Евро - 2008: Россия - Нидерланды 3-1...Наверное, очень хочу увидеть победу и в это ВЕРЮ.
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Федорыч-НН
1530976791
Хочется освежить память этого ветерана и привести выдержку из отчета о матче ЧМ 1966 года СССР-Венгрия (в котором он принимал непосредственное участи): "Весь первый тайм венгерские футболисты уверенно сдерживались советскими защитниками. После гола Ференца Бене венгры устроили настоящий штурм. Особенно старались Бене и Месэй. Прекрасно себя проявили в сложившейся ситуации Яшин и Шестернев, заслужившые наилучшие оценки прессы. Высококлассные сэйвы Яшина крутились после матча британским телевидением весь вечер. Выстояв под натиском сильного соперника (на групповом этапе венгерская команда выбила из розыгрыша Бразилию), советская команда добилась победы (2:1) и вышла в полуфинал, обеспечив себе, как минимум, бронзовые медали чемпионата, выдававшиеся за четвёртое место." Конечно, "ныне не то, что давеча", и водка была качественнее, и бабы красивее, и Х. стоял, НО... НЕ НАДО обсирать и заранее хоронить свою команду!!!
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OfaZavr
1530980452
это смотря как игра пойдет, если хорваты разбушуются то может и до серии пенальти дотянуть не получиться.
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zigbert
1530986421
Игра будет трудной для обоих соперников.
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