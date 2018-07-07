Пономарев: «В матче с Хорватией опять вся надежда на серию пенальти и Акинфеева. По игре у нас не выйдет»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что сборной России будет тяжело победить Хорватию в четвертьфинале ЧМ-2018. По его мнению, вся надежда, как и в игре с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти), на серию послематчевых 11-метровых ударов.

«Что нужно сборной России, чтобы пройти хорватов? Опять надеяться на 11-метровые. Думаю, что по игре не выйдет: у нас нет атаки, только и можем, что на Артема Дзюбу закидывать. Так что только оборона, удача и случай – больше ничего. Если откроемся, то все – до свидания, улетим. В общем, на Игоря Акинфеева вся надежда вновь», – сказал Пономарев.

Матч Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.