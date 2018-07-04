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    Пикфорд: «Пусть я не самый высокий вратарь в мире. Зато все в порядке с силой и ловкостью»

    Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о своих сильных сторонах, которые помогли ему выиграть серию послематчевых пенальти у Колумбии в 1/8 чемпионата мира-2018.

    «Меня не особо волнует тот факт, что я не самый высокий вратарь в мире. Зато у меня все в порядке с силой и ловкостью.

    Главное – совершить сэйв в нужный момент, что я и сделал. Мы знали, что сможем обыграть Колумбию в серии пенальти», – заявил после игры Пикфорд.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

    Колумбийца Санчеса угрожают убить. Он привез два пенальти

    Источник: Daily Mail

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    04.07.2018 10:34
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:48

      Вратарь молодой и пока рано говорить о его будущем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 4 июля 2018, 13:37

      Если бы не перекладина, ты скорее всего чемонаданы сейчас паковал, сильный и ловкий...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 июля 2018, 12:21

      Ой, скромняга...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 11:06

      Сам себя не похвалишь...

      4
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