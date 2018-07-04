Пикфорд: «Пусть я не самый высокий вратарь в мире. Зато все в порядке с силой и ловкостью»

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о своих сильных сторонах, которые помогли ему выиграть серию послематчевых пенальти у Колумбии в 1/8 чемпионата мира-2018.

«Меня не особо волнует тот факт, что я не самый высокий вратарь в мире. Зато у меня все в порядке с силой и ловкостью.

Главное – совершить сэйв в нужный момент, что я и сделал. Мы знали, что сможем обыграть Колумбию в серии пенальти», – заявил после игры Пикфорд.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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