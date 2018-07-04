Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Ладно Неймар, но ведь в каждой команде найдется по симулянту»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью негативно относится к симуляции со стороны футболистов, как это было в игре 1/8 финала чемпионата мира между Колумбией и Англией.

    «Негативной стороной матча стал театр в исполнении футболистов. Я не говорю только об этой игре.

    Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям. Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти.

    Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей», – заявил Моуринью.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

    Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 4 июля 2018, 16:08

      симуляции,актерство на поле,выпрашивание карточек-бич современного футбола.люто бороться с этим пора бы уже начать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 4 июля 2018, 08:04

      Таких нету точно, даже Кристинка в последнее время не симулит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11