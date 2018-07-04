Моуринью: «Ладно Неймар, но ведь в каждой команде найдется по симулянту»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью негативно относится к симуляции со стороны футболистов, как это было в игре 1/8 финала чемпионата мира между Колумбией и Англией.

«Негативной стороной матча стал театр в исполнении футболистов. Я не говорю только об этой игре.

Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям. Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти.

Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей», – заявил Моуринью.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно