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  • Черышев: «Папа всегда верил в меня и хотел видеть в сборной России»

Черышев: «Папа всегда верил в меня и хотел видеть в сборной России»

29 июня 2018, 08:29
5

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев пообещал дать больше поводов для гордости своему отцу Дмитрию Черышеву в ближайших матчах за национальную команду.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

– Перед игрой с уругвайцами Артем Дзюба говорил, что стоит команде один раз оступиться, и болельщики снова начнут критиковать ее. Как думаете, фанаты не отвернутся от сборной перед плей-офф?

– Уверен, что они как следует поддержат нас, несмотря на поражение от Уругвая. Мы провели на чемпионате мира уже три игры, все были в разных городах. На каждом стадионе болельщики великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. В последней игре группового этапа нам, к сожалению, не удалось отблагодарить их хорошим результатом, но надо иди вперед. В дальнейшем мы сделаем все, чтобы порадовать своих поклонников.

– Раньше, когда вы не попадали в состав сборной, ваш отец – Дмитрий Черышев, известный футболист, бывший нападающий сборной России, часто говорил, что именно вы нужны национальной команде. Как думаете, он пытался подбодрить вас или действительно верил в это?

– Папа всегда искренне верил в меня и очень хотел видеть меня в футболке национальной команды. Надеюсь, сейчас он доволен тем, как все складывается, и тем, что я не подвел его. Да, был неудачный матч с Уругваем, но в будущем я постараюсь дать отцу еще много поводов для гордости.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (5)
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KOLBIS
1530250426
Мы сейчас тоже ВЕРИМ в тебя Денис...
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VeniaminS
1530251122
Черышев ,удачи!!!
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Lev Aleks
1530252841
Не огорчи папу пожалуйста, в воскресенье)
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Mityai90
1530259339
Денис конечно норм парень, но вот папа его это просто пипец... Зачем его вообще на матч тв приглашают? он же предложение нормально сказать не может без оговорки, запинки или бреда какого-нибудь.
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Александр52
1530285092
Денисик, главное, чтобы штанишки были сухими. Выдержишь, будешь национальным героем, провалишь - будешь с папой скамейки протирать. Будь наконец мужчиной, а Родина тебя не забудет. И ещё, вас с папой слишком много в эфире, надо быть поскромнее.
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