Черышев: «Папа всегда верил в меня и хотел видеть в сборной России»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев пообещал дать больше поводов для гордости своему отцу Дмитрию Черышеву в ближайших матчах за национальную команду.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

– Перед игрой с уругвайцами Артем Дзюба говорил, что стоит команде один раз оступиться, и болельщики снова начнут критиковать ее. Как думаете, фанаты не отвернутся от сборной перед плей-офф?

– Уверен, что они как следует поддержат нас, несмотря на поражение от Уругвая. Мы провели на чемпионате мира уже три игры, все были в разных городах. На каждом стадионе болельщики великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. В последней игре группового этапа нам, к сожалению, не удалось отблагодарить их хорошим результатом, но надо иди вперед. В дальнейшем мы сделаем все, чтобы порадовать своих поклонников.

– Раньше, когда вы не попадали в состав сборной, ваш отец – Дмитрий Черышев, известный футболист, бывший нападающий сборной России, часто говорил, что именно вы нужны национальной команде. Как думаете, он пытался подбодрить вас или действительно верил в это?

– Папа всегда искренне верил в меня и очень хотел видеть меня в футболке национальной команды. Надеюсь, сейчас он доволен тем, как все складывается, и тем, что я не подвел его. Да, был неудачный матч с Уругваем, но в будущем я постараюсь дать отцу еще много поводов для гордости.