Идову: «Муса – красавчик»

Полузащитник сборной Нигерии Брайн Идову после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (2:0) отметил нападающего Ахмеда Мусу.

Форвард сделал дубль. Нигериец – лучший бомбардир чемпионатов мира среди игроков, выступавших в России.

– Мусу в раздевалке носили на руках?

– Заслуженно получил лучшего игрока матча. В случае с первым голом очень технично остановил мяч и забил. Со вторым — просто убежал и дальше здорово разобрался: спокойно уложил вратаря, еще подождал, увидел свободный уголочек и пробил. Конечно, Ахмед красавчик.

Во втором тайме мы сходу начали нагнетать и забили первыми. Это освободило нам руки. Когда для Мусы остается пространство — это его хлеб.

– «Лестер» теперь не отпустит Ахмеда в ЦСКА?

– Если англичане смотрели эту игру, то видели, какой это достойный футболист. Ахмед спокойно способен там (в чемпионате Англии) выступать.

Муса зажигает на ЧМ, но до сих пор ищет клуб