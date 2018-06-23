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    Идову: «Муса – красавчик»

    Полузащитник сборной Нигерии Брайн Идову после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (2:0) отметил нападающего Ахмеда Мусу.

    Форвард сделал дубль. Нигериец – лучший бомбардир чемпионатов мира среди игроков, выступавших в России.

    – Мусу в раздевалке носили на руках?

    – Заслуженно получил лучшего игрока матча. В случае с первым голом очень технично остановил мяч и забил. Со вторым — просто убежал и дальше здорово разобрался: спокойно уложил вратаря, еще подождал, увидел свободный уголочек и пробил. Конечно, Ахмед красавчик.

    Во втором тайме мы сходу начали нагнетать и забили первыми. Это освободило нам руки. Когда для Мусы остается пространство — это его хлеб.

    – «Лестер» теперь не отпустит Ахмеда в ЦСКА?

    – Если англичане смотрели эту игру, то видели, какой это достойный футболист. Ахмед спокойно способен там (в чемпионате Англии) выступать.

    Муса зажигает на ЧМ, но до сих пор ищет клуб

    Источник: Sport24

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    23.06.2018 08:36
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