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    Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о победе сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018. Также он поздравил с успехом главного тренера команды, но не Станислава Черчесова.

    «То, что было во вторник, вы не забудете никогда. Вторник – это один из тех дней, когда всегда помнишь, где ты находился, с кем, что при этом делал, хотя, возможно, и не до конца, даже если ты не футбольный болельщик. До тебя наверняка доносились вопли, топот, гул, возможно, матерная ругань, хотя к игре сборной России в матче с Египтом это относится в наименьшей степени. Игра сложилась счастливо, и трудного момента в игре по-настоящему не было: сборная России жала и дожала.

    О футбольной составляющей интересно было бы поговорить, но я думаю, не сегодня. Сегодня я исключительно завидую тем, кто смотрел этот матч в толпе людей. У тех, кто смотрел игру в фан-зонах или других шумных местах, есть возможность на свое непосредственное впечатление, пережитое вместе с большим количеством людей, наслоить еще одно – от футбольного репортажа. Коллега Стогниенко провел блистательный матч, просто блистательный. Я рад, что жив жанр сольного репортажа, рад за то, что есть люди, которые в матчах сборной России не давят сразу на одну педаль: на ура, на вопли и так далее.

    Сборная России безусловно выполнила свою задачу – задачу выйти из группы. Можно эту задачу сформулировать еще проще: нужно было сделать праздник. У сборной это получилось. Важнейшим составляющим оказалось то, что было заметно еще по игре с Саудовской Аравией. Тогда казалось немного страшновато, что команда очень много эмоций вложила в игру. Было понятно, что она почувствовала раскованность, вкус победы, который не чувствовала давно. Уверенность команды нарастала с каждым забитым мячом, но было страшновато: не много ли уходит в трубу эмоционального выхлопа? Нет, так не случилось. Сборная России давила, и в момент, когда команда Египта дрогнула, Россия практически моментально придушила соперника и сверху еще ударила тяжелым камнем, чтобы тот точно уже не поднялся. Вот такая это была победа. Хорошая, торжествующая, домашняя. Россия объединяется вокруг своей сборной. И я видел такое 20 лет назад, на чемпионате мира во Франции, где скепсис перерастал в уверенность. Там Франция стала чемпионом, но я на это совершенно не намекаю. Сегодня у нашей сборной 1 января: можно думать о чем угодно, целый год впереди.

    Хочу от души поздравить главного тренера сборной России. Я рад, что он с нами. Я очень надеялся, что он проявит свои лучшие качества, я к этому взывал. И сейчас, Random Chance (Случай), я тебя поздравляю! У тебя прекрасное имя, ты заслужил свое прозвище Lucky (Счастливчик). Я очень рад, что последние два матча ты возглавил нашу команду, что ты с ней. Оставайся, Random Lucky Chance, с ней как можно дольше, мы тебя ждали, мы тебя заслужили. Ты не говоришь слов, ты просто вдохновляешь, ты просто незримо с нами. Ура России, слава российскому футболу. Дзюба, Дзюба, гол», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube

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    20.06.2018 13:39
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:32

      Сразу вспомнился тот счастливый случай на ЧЕ 2016 ,когда сборная Португалии с трудом выйдя из группы, доковыляла до финала и стала Чемпионом Европы. Почему бы и к нам не повернулась фортуна.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июня 2018, 20:10

      У этого счастливого случая есть имя.Во втором матче имя ему Роман.А фамилия Зобнин.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 19:07

      вроде и поздравил и рад кажется искренне, но все равно чувствуется что сказал все в своем стиле с какой-то подковыркой и скрытым глумлением))

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 июня 2018, 17:40

      Эх, Вася, Вася! Посыпь голову пеплом и дай народу порадоваться! Удача, фортуна, Черчесов. Какая нахрен разница для нас, болельщиков, после семи никчёмных товарняков. Две хорошие игры , полные самоотдачи такой, которую мы давно не видели. И конечно же россыпь голов на любой вкус! Браво!

      6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 17:39

      Недаром говорят-художники выпивают....

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 20 июня 2018, 17:14

      Хоть ба раз этот "барбос" порадовался..

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 июня 2018, 16:37

      Как человек вообще не имеющий силы воли может рассуждать о волевых людях

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 20 июня 2018, 16:32

      Уходя, уходи!

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      Рейтинг: +40

      nikolaev1965 20 июня 2018, 16:19

      г-н Уткин злобный больной человек который что бы о нём говорили только и делает что обливает всё грязью! Кстати по этому его и гонят отовсюду !!!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 июня 2018, 15:36

      "Ребята,Вы не забыли,что это Саудовская Аравия"-злобные слова Уткина после победы над саудитами,а сейчас пытается всё спихнуть на случай...Нет,чтобы извиниться(как Норкин сегодня в прямом эфире),видно всем-сборная России преобразилась,одному Васе невдомёк...

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Юрий Крутько 20 июня 2018, 18:17

      В первом матче обыграли мертвых аравийцев - слабейшую команду ЧМ. Во втором - Египет, который играл практически без Салаха и первый гол забил сам себе. Преобразилась, ага.

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