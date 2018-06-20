Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о победе сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018. Также он поздравил с успехом главного тренера команды, но не Станислава Черчесова.

«То, что было во вторник, вы не забудете никогда. Вторник – это один из тех дней, когда всегда помнишь, где ты находился, с кем, что при этом делал, хотя, возможно, и не до конца, даже если ты не футбольный болельщик. До тебя наверняка доносились вопли, топот, гул, возможно, матерная ругань, хотя к игре сборной России в матче с Египтом это относится в наименьшей степени. Игра сложилась счастливо, и трудного момента в игре по-настоящему не было: сборная России жала и дожала.

О футбольной составляющей интересно было бы поговорить, но я думаю, не сегодня. Сегодня я исключительно завидую тем, кто смотрел этот матч в толпе людей. У тех, кто смотрел игру в фан-зонах или других шумных местах, есть возможность на свое непосредственное впечатление, пережитое вместе с большим количеством людей, наслоить еще одно – от футбольного репортажа. Коллега Стогниенко провел блистательный матч, просто блистательный. Я рад, что жив жанр сольного репортажа, рад за то, что есть люди, которые в матчах сборной России не давят сразу на одну педаль: на ура, на вопли и так далее.

Сборная России безусловно выполнила свою задачу – задачу выйти из группы. Можно эту задачу сформулировать еще проще: нужно было сделать праздник. У сборной это получилось. Важнейшим составляющим оказалось то, что было заметно еще по игре с Саудовской Аравией. Тогда казалось немного страшновато, что команда очень много эмоций вложила в игру. Было понятно, что она почувствовала раскованность, вкус победы, который не чувствовала давно. Уверенность команды нарастала с каждым забитым мячом, но было страшновато: не много ли уходит в трубу эмоционального выхлопа? Нет, так не случилось. Сборная России давила, и в момент, когда команда Египта дрогнула, Россия практически моментально придушила соперника и сверху еще ударила тяжелым камнем, чтобы тот точно уже не поднялся. Вот такая это была победа. Хорошая, торжествующая, домашняя. Россия объединяется вокруг своей сборной. И я видел такое 20 лет назад, на чемпионате мира во Франции, где скепсис перерастал в уверенность. Там Франция стала чемпионом, но я на это совершенно не намекаю. Сегодня у нашей сборной 1 января: можно думать о чем угодно, целый год впереди.

Хочу от души поздравить главного тренера сборной России. Я рад, что он с нами. Я очень надеялся, что он проявит свои лучшие качества, я к этому взывал. И сейчас, Random Chance (Случай), я тебя поздравляю! У тебя прекрасное имя, ты заслужил свое прозвище Lucky (Счастливчик). Я очень рад, что последние два матча ты возглавил нашу команду, что ты с ней. Оставайся, Random Lucky Chance, с ней как можно дольше, мы тебя ждали, мы тебя заслужили. Ты не говоришь слов, ты просто вдохновляешь, ты просто незримо с нами. Ура России, слава российскому футболу. Дзюба, Дзюба, гол», – сказал Уткин.