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  • Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай»

Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай»

20 июня 2018, 13:39
30

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о победе сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018. Также он поздравил с успехом главного тренера команды, но не Станислава Черчесова.

«То, что было во вторник, вы не забудете никогда. Вторник – это один из тех дней, когда всегда помнишь, где ты находился, с кем, что при этом делал, хотя, возможно, и не до конца, даже если ты не футбольный болельщик. До тебя наверняка доносились вопли, топот, гул, возможно, матерная ругань, хотя к игре сборной России в матче с Египтом это относится в наименьшей степени. Игра сложилась счастливо, и трудного момента в игре по-настоящему не было: сборная России жала и дожала.

О футбольной составляющей интересно было бы поговорить, но я думаю, не сегодня. Сегодня я исключительно завидую тем, кто смотрел этот матч в толпе людей. У тех, кто смотрел игру в фан-зонах или других шумных местах, есть возможность на свое непосредственное впечатление, пережитое вместе с большим количеством людей, наслоить еще одно – от футбольного репортажа. Коллега Стогниенко провел блистательный матч, просто блистательный. Я рад, что жив жанр сольного репортажа, рад за то, что есть люди, которые в матчах сборной России не давят сразу на одну педаль: на ура, на вопли и так далее.

Сборная России безусловно выполнила свою задачу – задачу выйти из группы. Можно эту задачу сформулировать еще проще: нужно было сделать праздник. У сборной это получилось. Важнейшим составляющим оказалось то, что было заметно еще по игре с Саудовской Аравией. Тогда казалось немного страшновато, что команда очень много эмоций вложила в игру. Было понятно, что она почувствовала раскованность, вкус победы, который не чувствовала давно. Уверенность команды нарастала с каждым забитым мячом, но было страшновато: не много ли уходит в трубу эмоционального выхлопа? Нет, так не случилось. Сборная России давила, и в момент, когда команда Египта дрогнула, Россия практически моментально придушила соперника и сверху еще ударила тяжелым камнем, чтобы тот точно уже не поднялся. Вот такая это была победа. Хорошая, торжествующая, домашняя. Россия объединяется вокруг своей сборной. И я видел такое 20 лет назад, на чемпионате мира во Франции, где скепсис перерастал в уверенность. Там Франция стала чемпионом, но я на это совершенно не намекаю. Сегодня у нашей сборной 1 января: можно думать о чем угодно, целый год впереди.

Хочу от души поздравить главного тренера сборной России. Я рад, что он с нами. Я очень надеялся, что он проявит свои лучшие качества, я к этому взывал. И сейчас, Random Chance (Случай), я тебя поздравляю! У тебя прекрасное имя, ты заслужил свое прозвище Lucky (Счастливчик). Я очень рад, что последние два матча ты возглавил нашу команду, что ты с ней. Оставайся, Random Lucky Chance, с ней как можно дольше, мы тебя ждали, мы тебя заслужили. Ты не говоришь слов, ты просто вдохновляешь, ты просто незримо с нами. Ура России, слава российскому футболу. Дзюба, Дзюба, гол», – сказал Уткин.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Египет Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (30)
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сапёр75
1529491634
Я второй , твоё мнение уже ни кому не интересно
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Freyk
1529492209
Лучше уж гнуть свою линию, как Василий, чем переобуваться каждый раз, как 90% наших фанатов в комментариях, которые 2 недели назад писали, что Черчесова надо уволить, а теперь строчат, что всегда в него верили.
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raritet
1529494687
И так все понимают , что футбол не математика, в нем роль случайности очень велика. Самое трудное - это поверить что сборная России станет Чемпионом Мира. Это конечно верх абсурда, но у случайностей бывают такие рекордно неповторяемые случаи. Вся логика любителей футбола основана на симпатиях и статистике. Это то, что подводит людей, когда кто-то пытается прогнозировать футбольный итог.
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krg-kz
1529495177
Бомбардиру делать нечего, каждое слово Уткина цитировать. В этой статье все до слова написали что Василий сказал в целом видеоролике. Занимаетесь всякой х.....й
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rubinovyi2
1529496740
Васька,а Стогниенко тебе не коллега! Стогниенко-профессионал,а ты просто кувшин желчи..
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Yev
1529497394
Жаль, что за занавесом ненависти ко всем, кроме себя-любимого, Василий так и не заметил, как сборная прибавила в движении и борьбе на каждом участке поля. Говорить о том что команда вымучила эти победы как-то странно. И случайность повторяющаяся дважды - закономерность.
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Юрий Крутько
1529498172
"Ребята,Вы не забыли,что это Саудовская Аравия"-злобные слова Уткина после победы над саудитами,а сейчас пытается всё спихнуть на случай...Нет,чтобы извиниться(как Норкин сегодня в прямом эфире),видно всем-сборная России преобразилась,одному Васе невдомёк...
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мы_не_рабы
1529505659
Эх, Вася, Вася! Посыпь голову пеплом и дай народу порадоваться! Удача, фортуна, Черчесов. Какая нахрен разница для нас, болельщиков, после семи никчёмных товарняков. Две хорошие игры , полные самоотдачи такой, которую мы давно не видели. И конечно же россыпь голов на любой вкус! Браво!
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OfaZavr
1529510820
вроде и поздравил и рад кажется искренне, но все равно чувствуется что сказал все в своем стиле с какой-то подковыркой и скрытым глумлением))
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Мары
1529514626
У этого счастливого случая есть имя.Во втором матче имя ему Роман.А фамилия Зобнин.
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