Goal: Головин читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту

Известный портал Goal выпустил статью, посвященную полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.

22-летний игрок в последнее время стал предметом пристального интереса со стороны многих топ-клубов Европы. По информации СМИ, россиянина хотели бы приобрести «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», «Монако», «Милан» и «Челси».

«Творческий полузащитник Головин впервые был приглашен в первую команду ЦСКА Леонидом Слуцким в 2016 году и был относительное безызвестным футболистом. Уже тогда он выделялся благодаря своему видению игры, интеллекту и быстрому мышлению. Его восхождение был бесшумным и постепенным. Он не яркий парень и не склонен публично заявлять о своих амбициях. Но он много работал и вскоре стал постоянным игроком основного состава ЦСКА, заменив опытного Романа Широкова.

В том же году Слуцкий возглавил сборную России и включил Головина в заявку команды на чемпионат Европы. Плеймейкер провел все три матча группового этапа, но не смог повлиять на результат: Россия потерпела крах в далеко не самой сложной группе с Уэльсом и Словакией.

Что изменилось с тех пор? Головин созрел и его действия на поле вышли на новый уровень класса и уверенности, хотя стиль игры остается неизменным. В течение двух сезонов в качестве игрока стартового состава одного из лучших клубов России Головин улучшил свои лучшие качества: способность играть по всей ширине поля и организовывать переход от обороны к атаке либо с помощью паса, либо с помощью дриблинга. Он один из самых технически одаренных игроков российского чемпионата, а также хорошо бьет с дальней дистанции.

У болельщиков «Арсенала» был шанс убедиться в этом самим, когда Головин великолепно исполнил штрафной удар в четвертьфинальном матче Лиги Европы против лондонцев. Сразу же после этого стали появляться слухи о том, что «канониры» заинтересованы в его покупке, а сам Арсен Венгер после матча сказал: «Головин очень интересный игрок и сегодня вечером он показал фантастический футбол».

С тех пор Головина связывали с «Ювентусом», «Миланом», «Монако» и даже «Барселоной». Сам Александр только увеличил этот интерес своими выступлениями в конце сезона, когда ЦСКА обошел «Спартак» в борьбе за второе место в РФПЛ, несмотря на отсутствие глубины состава и немолодую защиту.

Какой бы клуб не купил Головина, он получит умного и творческого игрока, который не соответствует первобытному стилю, часто используемому российскими клубами. Он читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту: он с легкостью обыгрывает своего оппонента, прежде чем сделать идеальную голевую передачу на партнера по команде.

Конечно, Головин еще молод и испытывает недостаток опыта в Европе, поэтому его трансфер несет определенные риски. Однако для российских болельщиков похвала Головину со стороны именитых тренеров и игроков является предметом национальной гордости, что позволяет им надеяться на лучшее будущее для российского футбола, несмотря на все его проблемы», – говорится в статье.

Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент