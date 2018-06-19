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  • Goal: Головин читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту

Goal: Головин читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту

19 июня 2018, 12:44
19

Известный портал Goal выпустил статью, посвященную полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.

22-летний игрок в последнее время стал предметом пристального интереса со стороны многих топ-клубов Европы. По информации СМИ, россиянина хотели бы приобрести «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», «Монако», «Милан» и «Челси».

«Творческий полузащитник Головин впервые был приглашен в первую команду ЦСКА Леонидом Слуцким в 2016 году и был относительное безызвестным футболистом. Уже тогда он выделялся благодаря своему видению игры, интеллекту и быстрому мышлению. Его восхождение был бесшумным и постепенным. Он не яркий парень и не склонен публично заявлять о своих амбициях. Но он много работал и вскоре стал постоянным игроком основного состава ЦСКА, заменив опытного Романа Широкова.

В том же году Слуцкий возглавил сборную России и включил Головина в заявку команды на чемпионат Европы. Плеймейкер провел все три матча группового этапа, но не смог повлиять на результат: Россия потерпела крах в далеко не самой сложной группе с Уэльсом и Словакией.

Что изменилось с тех пор? Головин созрел и его действия на поле вышли на новый уровень класса и уверенности, хотя стиль игры остается неизменным. В течение двух сезонов в качестве игрока стартового состава одного из лучших клубов России Головин улучшил свои лучшие качества: способность играть по всей ширине поля и организовывать переход от обороны к атаке либо с помощью паса, либо с помощью дриблинга. Он один из самых технически одаренных игроков российского чемпионата, а также хорошо бьет с дальней дистанции.

У болельщиков «Арсенала» был шанс убедиться в этом самим, когда Головин великолепно исполнил штрафной удар в четвертьфинальном матче Лиги Европы против лондонцев. Сразу же после этого стали появляться слухи о том, что «канониры» заинтересованы в его покупке, а сам Арсен Венгер после матча сказал: «Головин очень интересный игрок и сегодня вечером он показал фантастический футбол».

С тех пор Головина связывали с «Ювентусом», «Миланом», «Монако» и даже «Барселоной». Сам Александр только увеличил этот интерес своими выступлениями в конце сезона, когда ЦСКА обошел «Спартак» в борьбе за второе место в РФПЛ, несмотря на отсутствие глубины состава и немолодую защиту.

Какой бы клуб не купил Головина, он получит умного и творческого игрока, который не соответствует первобытному стилю, часто используемому российскими клубами. Он читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту: он с легкостью обыгрывает своего оппонента, прежде чем сделать идеальную голевую передачу на партнера по команде.

Конечно, Головин еще молод и испытывает недостаток опыта в Европе, поэтому его трансфер несет определенные риски. Однако для российских болельщиков похвала Головину со стороны именитых тренеров и игроков является предметом национальной гордости, что позволяет им надеяться на лучшее будущее для российского футбола, несмотря на все его проблемы», – говорится в статье.

Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Головин Александр
Комментарии (19)
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Shogun
1529401715
По стилю игры на Лэмпарда или Пирло больше похож
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Viper for CSKA
1529401920
Оценка его сильных качеств в принципе не далека от истины, но сравнения с Иньестой и топ мастерами - перебор. Игрок стоящий, но несомненно на нем начинают концентрировать слишком много внимания. Это не есть хорошо, помним печальную историю Дайслера, относительный неуспех Подольски. Такое внимание давит и создаёт ненужную ответственность. Ну и кроме того, такого рода акцент в СМИ и иностранных клубах на Головине свидетельствует о его превосходстве над большинством наших игроков во многих аспектах, следовательно, об их слабости и неконкурентоспособности. И это печально.
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insider_retro
1529402046
Спираль информационно-медийного возвеличивания неумолимо раскручивается!.. Не сгубили бы парня!... У нас таких, к сожалению, не много...
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O-Z
1529403566
Рано говорите о нём так, ничего он ещё не доказал. Переоценка очень плохая штука. Чм закончится и все могут говорить по другому дайте закончится чемпионат.
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Ragnar Viking
1529405397
А почему не как Роналдинью?) смешные! Выиграли самую слабую сборную и всё,понеслось! Это национальная черта!
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Dmitriy 71
1529405986
хватит уже пиарить Головина. он еще совсем сырой.
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KOLBIS
1529408453
Если уедет,то карьеру загубит точно,на скамейке просидит долго,еще сезон в ЦСКА и опыт больше и функционеры армейцев заработали не 20,а 40 евриков,странный у них менеджмент,ну как и все в России,урвать сразу,а после меня хоть потоп...
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OfaZavr
1529423669
Головин - игрок безусловно талантливый и перспективный но пиар этот уже переходит границы, как бы не испортить.
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zigbert
1529482079
Не всегда эта шумиха в СМИ идет на пользу футболисту.
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