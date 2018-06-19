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    Goal: Головин читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту

    Известный портал Goal выпустил статью, посвященную полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.

    22-летний игрок в последнее время стал предметом пристального интереса со стороны многих топ-клубов Европы. По информации СМИ, россиянина хотели бы приобрести «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», «Монако», «Милан» и «Челси».

    «Творческий полузащитник Головин впервые был приглашен в первую команду ЦСКА Леонидом Слуцким в 2016 году и был относительное безызвестным футболистом. Уже тогда он выделялся благодаря своему видению игры, интеллекту и быстрому мышлению. Его восхождение был бесшумным и постепенным. Он не яркий парень и не склонен публично заявлять о своих амбициях. Но он много работал и вскоре стал постоянным игроком основного состава ЦСКА, заменив опытного Романа Широкова.

    В том же году Слуцкий возглавил сборную России и включил Головина в заявку команды на чемпионат Европы. Плеймейкер провел все три матча группового этапа, но не смог повлиять на результат: Россия потерпела крах в далеко не самой сложной группе с Уэльсом и Словакией.

    Что изменилось с тех пор? Головин созрел и его действия на поле вышли на новый уровень класса и уверенности, хотя стиль игры остается неизменным. В течение двух сезонов в качестве игрока стартового состава одного из лучших клубов России Головин улучшил свои лучшие качества: способность играть по всей ширине поля и организовывать переход от обороны к атаке либо с помощью паса, либо с помощью дриблинга. Он один из самых технически одаренных игроков российского чемпионата, а также хорошо бьет с дальней дистанции.

    У болельщиков «Арсенала» был шанс убедиться в этом самим, когда Головин великолепно исполнил штрафной удар в четвертьфинальном матче Лиги Европы против лондонцев. Сразу же после этого стали появляться слухи о том, что «канониры» заинтересованы в его покупке, а сам Арсен Венгер после матча сказал: «Головин очень интересный игрок и сегодня вечером он показал фантастический футбол».

    С тех пор Головина связывали с «Ювентусом», «Миланом», «Монако» и даже «Барселоной». Сам Александр только увеличил этот интерес своими выступлениями в конце сезона, когда ЦСКА обошел «Спартак» в борьбе за второе место в РФПЛ, несмотря на отсутствие глубины состава и немолодую защиту.

    Какой бы клуб не купил Головина, он получит умного и творческого игрока, который не соответствует первобытному стилю, часто используемому российскими клубами. Он читает игру на уровне топ-мастеров Европы. В некотором смысле он напоминает Иньесту: он с легкостью обыгрывает своего оппонента, прежде чем сделать идеальную голевую передачу на партнера по команде.

    Конечно, Головин еще молод и испытывает недостаток опыта в Европе, поэтому его трансфер несет определенные риски. Однако для российских болельщиков похвала Головину со стороны именитых тренеров и игроков является предметом национальной гордости, что позволяет им надеяться на лучшее будущее для российского футбола, несмотря на все его проблемы», – говорится в статье.

    Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

    Источник: Goal.com

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    19.06.2018 12:44
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:07

      Не всегда эта шумиха в СМИ идет на пользу футболисту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 18:54

      Головин - игрок безусловно талантливый и перспективный но пиар этот уже переходит границы, как бы не испортить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июня 2018, 14:40

      Если уедет,то карьеру загубит точно,на скамейке просидит долго,еще сезон в ЦСКА и опыт больше и функционеры армейцев заработали не 20,а 40 евриков,странный у них менеджмент,ну как и все в России,урвать сразу,а после меня хоть потоп...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 19 июня 2018, 13:59

      хватит уже пиарить Головина. он еще совсем сырой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 19 июня 2018, 13:49

      А почему не как Роналдинью?) смешные! Выиграли самую слабую сборную и всё,понеслось! Это национальная черта!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > Ragnar Viking 19 июня 2018, 14:41

      Заметь, это не наше издание...а известный портал Goa

      0
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      ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > каа 19 июня 2018, 15:56

      Так я тоже могу написать и выдать за известное издание! Да ладно ребята,прекращайте)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Ragnar Viking 19 июня 2018, 19:12

      http://www.goal.com/en/news/who-is-aleksandr-golovin-cskas-starlet-who-lit-up-the-world/tz0pmyu1lg0p1b8m5tw7ar5cm. Вот ссылка, почитай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 19 июня 2018, 13:19

      Рано говорите о нём так, ничего он ещё не доказал. Переоценка очень плохая штука. Чм закончится и все могут говорить по другому дайте закончится чемпионат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 июня 2018, 12:54

      Спираль информационно-медийного возвеличивания неумолимо раскручивается!..
      Не сгубили бы парня!... У нас таких, к сожалению, не много...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 июня 2018, 12:52

      Оценка его сильных качеств в принципе не далека от истины, но сравнения с Иньестой и топ мастерами - перебор. Игрок стоящий, но несомненно на нем начинают концентрировать слишком много внимания. Это не есть хорошо, помним печальную историю Дайслера, относительный неуспех Подольски. Такое внимание давит и создаёт ненужную ответственность. Ну и кроме того, такого рода акцент в СМИ и иностранных клубах на Головине свидетельствует о его превосходстве над большинством наших игроков во многих аспектах, следовательно, об их слабости и неконкурентоспособности. И это печально.

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 июня 2018, 12:48

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      По стилю игры на Лэмпарда или Пирло больше похож

      -37
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Shogun 19 июня 2018, 13:21

      Эмм... как можно быть похожим одновременно на Лэмпарда и Пирло?
      Это как сказать, что Смолов похож на Тони и Робиньо одновременно.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Schicko 19 июня 2018, 13:36

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      Для таких необразованных дебилов, как ты, написан союз ИЛИ, который отображает альтернативу выбора и это тебе не с двумя профилями сидеть, пока неуч

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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Shogun 19 июня 2018, 13:40

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      Одним словом неуч, да и читать не может, бедная страна сколько у тебя олигофренов растет

      -36
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      Рейтинг: +238

      za logiku > Shogun 19 июня 2018, 13:43

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      Я не знаток иноземного футбола, но разве лемпард и пирло не глубже играли?
      Головин играет 10ку...

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Shogun 19 июня 2018, 13:54

      На Бекса?

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > za logiku 19 июня 2018, 19:26

      Насколько помню, чуть глубже. Головин - атакующий игрок, умеющий сыграть как вингера, так и под нападающими. Пирло и Лэмпард больше были игроками середины поля, обладающими отличным пасом, ударом и видением поля. Пирло, как по мне, вообще чистый диспетчер. Головин так атакой не руководит и вряд ли вообще когда-то так сумеет.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Shogun 20 июня 2018, 19:14

      Во-первых, я тебя не оскорблял. А ты почему-то перешел на хамство. Это тебя не красит, ну да и ладно, все равно ты сдохнешь рано или поздно.
      Во-вторых, моя необразованность не вытекает из написанного мною, а твоя грамотность оставляет желать лучшего (двух запятых, образованный мой, тебе не хватает), ну да и ладно, все равно ты сдохнешь рано или поздно.
      В-третьих, если ты акцентируешь внимание на союзе "или", то твоя фраза еще меньше имеет смысла, чем мне показалось сначала, как фраза "Смолов похож на Тони ИЛИ Робиньо", ну да и ладно, все равно ты сдохнешь рано или поздно.
      Увидимся в аду!

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