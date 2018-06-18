Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Англия должна победить Тунис, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ждет интересной игры в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018, в котором Тунис встретится с Англией.

    «Тунис по своему потенциалу и стилю игры сопоставим с Марокко. Англия должна победить в этой встрече, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине. Мне кажется, матч будет интересным», – сказал Моуринью в эфире RT.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия состоится в Волгограде в понедельник, 18 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 18 июня 2018, 16:20

      Должна не значит что обязательно выиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:00

      Трудно даются первые матчи для лидеров мирового футбола, тем и интересней будет наблюдать за ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 июня 2018, 09:37

      Буду очень рад если сразу вылетят три сборные Бразилия, Аргентина, Германия.........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июня 2018, 08:18

      А Россия должна побеждать египет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 июня 2018, 08:02

      Да и о Германии тоже...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11