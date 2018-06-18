Моуринью: «Англия должна победить Тунис, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ждет интересной игры в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018, в котором Тунис встретится с Англией.

«Тунис по своему потенциалу и стилю игры сопоставим с Марокко. Англия должна победить в этой встрече, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине. Мне кажется, матч будет интересным», – сказал Моуринью в эфире RT.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия состоится в Волгограде в понедельник, 18 июня, в 21:00 по московскому времени.