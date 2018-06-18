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  • Моуринью: «Англия должна победить Тунис, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине»

Моуринью: «Англия должна победить Тунис, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине»

18 июня 2018, 07:53
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ждет интересной игры в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018, в котором Тунис встретится с Англией.

«Тунис по своему потенциалу и стилю игры сопоставим с Марокко. Англия должна победить в этой встрече, но мы то же самое говорили о Бразилии и Аргентине. Мне кажется, матч будет интересным», – сказал Моуринью в эфире RT.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия состоится в Волгограде в понедельник, 18 июня, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Тунис Англия Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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VIPded
1529298143
Да и о Германии тоже...
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RedWhiteFans2
1529299106
А Россия должна побеждать египет
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Lev Aleks
1529303850
Буду очень рад если сразу вылетят три сборные Бразилия, Аргентина, Германия.........
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zigbert
1529305202
Трудно даются первые матчи для лидеров мирового футбола, тем и интересней будет наблюдать за ЧМ.
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Chaborz.1990
1529328010
Должна не значит что обязательно выиграет
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