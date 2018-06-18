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    Тренер сборной Хорватии: «Обязательно посоветуюсь с Ракитичем, как можно остановить Месси»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке своей команды к матчу второго тура чемпионата мира-2018 против Аргентины.

    «Месси – великий игрок, могу назвать его лучшим в мире. Обязательно посоветуюсь с Ракитичем, как можно остановить его.

    Обидно ли мне, что для Месси этот чемпионат может стать последним? Вполне возможно, что и для меня он может стать последним как для тренера.

    Ничья в матче Аргентина – Исландия порадовала нас. Приятно, что мы сами начали чемпионат с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами. Времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше – всего три дня», – сказал Далич.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия пройдет в четверг, 21 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2018 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 18 июня 2018, 11:14

      Как нейтрализовать Месси, Игуаина, Агуэро, ДиМарию, Дибалу? Правильно! Надеть на них майки сборной Аргентины

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июня 2018, 10:14

      лучше с рамосом посоветуйся

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