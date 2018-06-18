Тренер сборной Хорватии: «Обязательно посоветуюсь с Ракитичем, как можно остановить Месси»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке своей команды к матчу второго тура чемпионата мира-2018 против Аргентины.

«Месси – великий игрок, могу назвать его лучшим в мире. Обязательно посоветуюсь с Ракитичем, как можно остановить его.

Обидно ли мне, что для Месси этот чемпионат может стать последним? Вполне возможно, что и для меня он может стать последним как для тренера.

Ничья в матче Аргентина – Исландия порадовала нас. Приятно, что мы сами начали чемпионат с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами. Времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше – всего три дня», – сказал Далич.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия пройдет в четверг, 21 июня, в 21:00 по московскому времени.