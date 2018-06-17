Антон Миранчук: «Мы физически готовы, будем навязывать Египту свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что команде будет непросто обыграть Египет в матче второго тура чемпионата мира из-за дисциплинированной обороны африканцев. По мнению футболиста, в этой встрече нападающий египтян Мохамед Салах выйдет на поле.

– Впереди матч с Египтом. Смотрели матч африканцев с Уругваем... Тяжело было, незрелищный матч. В том числе потому что Египет – очень организованная, дисциплинированная команда, хороша обороняется. В целом похожа на Саудовскую Аравию, но повыше классом.

– То есть будет не 5:0, а 3:0?

– Посмотрим (улыбается). Мы всегда играем на победу.

– Но стиль у Египта более оборонительный. Нам такой меньше подходит, согласны?

– У каждой команды есть свои изъяны. Будем смотреть изучать, находить дырки, вскрывать оборону. Мы физически готовы, будем навязывать свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает.

Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах. С ним и без него сборная Египта выглядит по-разному. Думаю, против нас он выйдет, потому что египтянам после поражения отступать некуда.

Матч Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени.