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  • Антон Миранчук: «Мы физически готовы, будем навязывать Египту свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает»

Антон Миранчук: «Мы физически готовы, будем навязывать Египту свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает»

17 июня 2018, 14:53
5

Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что команде будет непросто обыграть Египет в матче второго тура чемпионата мира из-за дисциплинированной обороны африканцев. По мнению футболиста, в этой встрече нападающий египтян Мохамед Салах выйдет на поле.

– Впереди матч с Египтом. Смотрели матч африканцев с Уругваем... Тяжело было, незрелищный матч. В том числе потому что Египет – очень организованная, дисциплинированная команда, хороша обороняется. В целом похожа на Саудовскую Аравию, но повыше классом.

– То есть будет не 5:0, а 3:0?

– Посмотрим (улыбается). Мы всегда играем на победу.

– Но стиль у Египта более оборонительный. Нам такой меньше подходит, согласны?

– У каждой команды есть свои изъяны. Будем смотреть изучать, находить дырки, вскрывать оборону. Мы физически готовы, будем навязывать свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает.

Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах. С ним и без него сборная Египта выглядит по-разному. Думаю, против нас он выйдет, потому что египтянам после поражения отступать некуда.

Матч Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Миранчук Антон
Комментарии (5)
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val-berezko
1529237608
Все зависит от состава.Поставят Миранчуков,Кузяева-дело будет. Поставят Самедова с Дзюбой-сливай воду!
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amazonaws
1529241006
кто кого перебегает? Нашей сборной надо сборную Египта переиграть, а не перебегать её! Силы надо расходовать экономно и рационально распределить по нагрузке на все предстоящие матчи! Зачем нам СДУРУ с кем-то устраивать забеги на поле! Умелая тактическая расстановка и точный пас для выхода на ударную позицию, сделают для игры больше, чем простая беготня!!! Футбол это ещё и тактическая игра и демонстрация техники владения. Вот на это и надо обратить внимание нашим игрокам и не устраивать ЗАБЕГИ! Наша сборная нуждается в нашей поддержке. Мы её любим такой, какая она ЕСТЬ! Мы верим в нашу сборную. Равнение на сборную России! Порадуй нас сборная большими футбольными победами! Родные стены должны ПОМОЧЬ! Желаем сборной выйти из ГРУППЫ! А если произойдёт ЧУДО и УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями! ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!! Желаем сборной ПОБЕД!
Ответить
woyser
1529244993
Реалии современного футбола таковы, что нужно использовать, каждый свой момент на все сто! С СА именно так и произошло. А все эти статистики, владение мячом, перебегивание и перепрыгивание, по большому счёту ничего не значат. Много разговоров о Салахе. Да он очень хороший игрок, но он хороший игрок Ливерпуля, там всё для него, сборная немного другой фасон. Наши ребята в своё время побеждали чемпионов Французов, Шведов с Ибрагимовичем, Голландию с Ван дер Саром и Руд ван Нистерлоем. Суперзвезда в сборной это хорошо, но это не всегда показатель силы этой сборной. На Египет надо выходить с конкретным планом на игру и чёткой грамотной тактикой в купе с дисциплиной и самоотдачей, тогда будет результат. А чтоб перебегать - это на марафон.
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Axe111
1529256448
Лол
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