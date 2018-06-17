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    Антон Миранчук: «Мы физически готовы, будем навязывать Египту свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает»

    Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что команде будет непросто обыграть Египет в матче второго тура чемпионата мира из-за дисциплинированной обороны африканцев. По мнению футболиста, в этой встрече нападающий египтян Мохамед Салах выйдет на поле.

    – Впереди матч с Египтом. Смотрели матч африканцев с Уругваем... Тяжело было, незрелищный матч. В том числе потому что Египет – очень организованная, дисциплинированная команда, хороша обороняется. В целом похожа на Саудовскую Аравию, но повыше классом.

    – То есть будет не 5:0, а 3:0?

    – Посмотрим (улыбается). Мы всегда играем на победу.

    – Но стиль у Египта более оборонительный. Нам такой меньше подходит, согласны?

    – У каждой команды есть свои изъяны. Будем смотреть изучать, находить дырки, вскрывать оборону. Мы физически готовы, будем навязывать свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает.

    Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах. С ним и без него сборная Египта выглядит по-разному. Думаю, против нас он выйдет, потому что египтянам после поражения отступать некуда.

    Матч Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 14:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 июня 2018, 20:27

      Лол

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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 июня 2018, 17:16

      Реалии современного футбола таковы, что нужно использовать, каждый свой момент на все сто! С СА именно так и произошло. А все эти статистики, владение мячом, перебегивание и перепрыгивание, по большому счёту ничего не значат. Много разговоров о Салахе. Да он очень хороший игрок, но он хороший игрок Ливерпуля, там всё для него, сборная немного другой фасон. Наши ребята в своё время побеждали чемпионов Французов, Шведов с Ибрагимовичем, Голландию с Ван дер Саром и Руд ван Нистерлоем. Суперзвезда в сборной это хорошо, но это не всегда показатель силы этой сборной. На Египет надо выходить с конкретным планом на игру и чёткой грамотной тактикой в купе с дисциплиной и самоотдачей, тогда будет результат. А чтоб перебегать - это на марафон.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 июня 2018, 16:10

      кто кого перебегает?
      Нашей сборной надо сборную Египта переиграть, а не перебегать её!
      Силы надо расходовать экономно и рационально распределить по нагрузке на все предстоящие матчи!
      Зачем нам СДУРУ с кем-то устраивать забеги на поле!
      Умелая тактическая расстановка и точный пас для выхода на ударную позицию, сделают для игры больше, чем простая беготня!!!
      Футбол это ещё и тактическая игра и демонстрация техники владения.
      Вот на это и надо обратить внимание нашим игрокам и не устраивать ЗАБЕГИ!
      Наша сборная нуждается в нашей поддержке.
      Мы её любим такой, какая она ЕСТЬ!

      Мы верим в нашу сборную.

      Равнение на сборную России!
      Порадуй нас сборная большими футбольными победами!
      Родные стены должны ПОМОЧЬ!
      Желаем сборной выйти из ГРУППЫ!
      А если произойдёт ЧУДО и УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями!
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!
      Желаем сборной ПОБЕД!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 15:13

      Все зависит от состава.Поставят Миранчуков,Кузяева-дело будет. Поставят Самедова с Дзюбой-сливай воду!

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      Рейтинг: +60

      pul > val-berezko 17 июня 2018, 16:59

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