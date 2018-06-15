Игрок сборной Египта Морси: «Россия разгромила саудовцев? Это ничего не значит»

Полузащитник сборной Египта Сэм Морси оценил результат первого матча своей группы А, в котором сборная России разгромила саудовцев (5:0). Хавбек призвал не делать выводов из этого счета.

«Разгромная победа сборной России? Это ничего не значит. Каждый матч – отдельная история. Не думаю, что по этому результату можно делать какие-то прогнозы на наш матч с Россией», – сказал Морси.

Россияне и египтяне сыграют между собой 19 июня.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая