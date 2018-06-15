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    Игрок сборной Египта Морси: «Россия разгромила саудовцев? Это ничего не значит»

    Полузащитник сборной Египта Сэм Морси оценил результат первого матча своей группы А, в котором сборная России разгромила саудовцев (5:0). Хавбек призвал не делать выводов из этого счета.

    «Разгромная победа сборной России? Это ничего не значит. Каждый матч – отдельная история. Не думаю, что по этому результату можно делать какие-то прогнозы на наш матч с Россией», – сказал Морси.

    Россияне и египтяне сыграют между собой 19 июня.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2018 22:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 15 июня 2018, 23:50

      Египет уничтожит эти чепушил☝️

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 15 июня 2018, 22:07

      Как же он прав.

      2
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