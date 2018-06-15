Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перуанский болельщик набрал 25 килограммов, чтобы получить билеты на ЧМ-2018 по инвалидности

    Болельщик сборной Перу, 24-летний Мигель, намеренно потолстел на 25 килограммов, чтобы получить свидетельство по инвалидности, дающее право на специальные билеты на чемпионат мира-2018.

    «Я увидел, что билеты на обычные места уже проданы. Но остаться дома во время чемпионата мира я не имел права.

    Я болею за сборную Перу даже больше, чем за мой родной «Университарио». Я был на всех матчах квалификации и поклялся, что приеду в Россию.

    Единственное, что мне оставалось, – это билеты для людей с ограниченными способностями. Я изучил критерии: такие билеты доступны колясочникам, женщинам с какими-то личными проблемами, а также людям с ожирением, то есть с индексом массы тела более 35. Мой индекс на тот момент составлял 30, и я высчитал, что мне надо набрать еще 25 килограммов», – цитирует перуанца Infobae.

    Сообщается, что Мигель набрал необходимый вес за три месяца.

    На групповом этапе чемпионата мира Перу сыграет с Францией, Австралией и Данией.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2018 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 15:26

      Любовь к футболу не имеет преград.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 июня 2018, 20:28

      А что фотку не разместили? ...не поместился в кадр?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 15 июня 2018, 19:56

      А чё, так можно было??? (с)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 июня 2018, 19:46

      красава

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11