Перуанский болельщик набрал 25 килограммов, чтобы получить билеты на ЧМ-2018 по инвалидности

Болельщик сборной Перу, 24-летний Мигель, намеренно потолстел на 25 килограммов, чтобы получить свидетельство по инвалидности, дающее право на специальные билеты на чемпионат мира-2018.

«Я увидел, что билеты на обычные места уже проданы. Но остаться дома во время чемпионата мира я не имел права.

Я болею за сборную Перу даже больше, чем за мой родной «Университарио». Я был на всех матчах квалификации и поклялся, что приеду в Россию.

Единственное, что мне оставалось, – это билеты для людей с ограниченными способностями. Я изучил критерии: такие билеты доступны колясочникам, женщинам с какими-то личными проблемами, а также людям с ожирением, то есть с индексом массы тела более 35. Мой индекс на тот момент составлял 30, и я высчитал, что мне надо набрать еще 25 килограммов», – цитирует перуанца Infobae.

Сообщается, что Мигель набрал необходимый вес за три месяца.

На групповом этапе чемпионата мира Перу сыграет с Францией, Австралией и Данией.