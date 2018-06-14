Путин, Медведев и Инфантино – в списке гостей матча открытия ЧМ-2018

По словам Пескова, в списке почетных гостей немало руководителей бывших советских республик и давних друзей и партнеров России. В их числе президенты: Абхазии - Рауль Хаджимба, Азербайджана - Ильхам Алиев, Белоруссии - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Молдовы - Игорь Додон, Республики Панама - Хуан Карлос Варела, а также избранный президент Парагвая - Бенитес. Будет присутствовать на церемонии и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Кроме того, почетным гостем станет, как ожидается, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
И это далеко не полный список высокопоставленных гостей - глав государств, которые намерены разделить с российскими болельщиками радость церемонии открытия.
Будет на трибунах и наследный принц Саудовской Аравии - Сальман Аль Сауд.
В G7 от зависти подавятся, в общем.
«Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт ФИФА сообщил имена гостей матча открытия чемпионата мира.
«Среди гостей — президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент ФИФА Джанни Инфантино, вице-президент РФС Никита Симонян, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, бывшие известные футболисты Икер Касильяс, Дидье Дрогба, Самуэль Это'О, Диего Марадона, Паоло Мальдини и многие другие», – говорится в заметке источника.
Напомним, первый матч турнира начнется через час в «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на «Бомбардире».