Путин, Медведев и Инфантино – в списке гостей матча открытия ЧМ-2018

«Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт ФИФА сообщил имена гостей матча открытия чемпионата мира.

«Среди гостей — президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент ФИФА Джанни Инфантино, вице-президент РФС Никита Симонян, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, бывшие известные футболисты Икер Касильяс, Дидье Дрогба, Самуэль Это'О, Диего Марадона, Паоло Мальдини и многие другие», – говорится в заметке источника.

Напомним, первый матч турнира начнется через час в «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на «Бомбардире».