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    Путин, Медведев и Инфантино – в списке гостей матча открытия ЧМ-2018

    «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт ФИФА сообщил имена гостей матча открытия чемпионата мира.

    «Среди гостей — президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент ФИФА Джанни Инфантино, вице-президент РФС Никита Симонян, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, бывшие известные футболисты Икер Касильяс, Дидье Дрогба, Самуэль Это'О, Диего Марадона, Паоло Мальдини и многие другие», – говорится в заметке источника.

    Напомним, первый матч турнира начнется через час в «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

    Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на «Бомбардире».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2018 17:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 июня 2018, 17:50

      По словам Пескова, в списке почетных гостей немало руководителей бывших советских республик и давних друзей и партнеров России. В их числе президенты: Абхазии - Рауль Хаджимба, Азербайджана - Ильхам Алиев, Белоруссии - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Молдовы - Игорь Додон, Республики Панама - Хуан Карлос Варела, а также избранный президент Парагвая - Бенитес. Будет присутствовать на церемонии и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
      Кроме того, почетным гостем станет, как ожидается, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
      И это далеко не полный список высокопоставленных гостей - глав государств, которые намерены разделить с российскими болельщиками радость церемонии открытия.
      Будет на трибунах и наследный принц Саудовской Аравии - Сальман Аль Сауд.

      В G7 от зависти подавятся, в общем.

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