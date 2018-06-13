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    Самедов: «Дзюба все правильно сказал. Всем хочется, чтобы вокруг сборной России было больше позитива»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов поддержал позицию нападающего Артема Дзюбы. Ранее форвард призвал СМИ не накалять обстановку вокруг национальной команды накануне чемпионата мира негативными настроениями.

    «Думаю, Артем нашел правильные слова. И говорил он от лица команды. Всем бы хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае, мы как футболисты должны создать этот позитив. В наших руках есть такая возможность. А так Дзюба сказал все по делу», – сказал Самедов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 14:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +253

      Sancool 14 июня 2018, 00:09

      бл*ть, омерзительно этот бред читать. Результат дайте и будет позитив! Неужели непонятно. балаболят только

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 20:10

      Мы тоже хотим, чтобы у нас зарплата и пенсии были достойными, а не как сейчас, но, блин, не вижу позитива...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:28

      вот именно что все в ваших руках, как будете играть столько будет и позитива.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 18:23

      Нам тоже хочется больше позитива, но сборная не дает для этого оснований. Мы же не шизофреники, чтобы веселиться без причины

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 17:21

      Позитив начнется завтра с первым ударом по мячу.

      2
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 16:03

      Какой позитив и для кого! Играть не умеете,да это ладно,тогда просто перебегайте соперника,но и это вам не дано! Единственный кто достоин уважения это Игорь Акинфеев,но он один,а команды нет!

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 июня 2018, 14:54

      Ну оппозитивти нас.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 14:52

      "В наших руках есть такая возможность."
      Вот так разнесите Саудов в первом матче, а то ж критика справедлива.

      3
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      Рейтинг: +1130

      petr69 13 июня 2018, 14:51

      Мы с вами. Так держать! Главное стабильность и хорошие премиальные

      2
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