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  • Самедов: «Дзюба все правильно сказал. Всем хочется, чтобы вокруг сборной России было больше позитива»

Самедов: «Дзюба все правильно сказал. Всем хочется, чтобы вокруг сборной России было больше позитива»

13 июня 2018, 14:36
9

Полузащитник сборной России Александр Самедов поддержал позицию нападающего Артема Дзюбы. Ранее форвард призвал СМИ не накалять обстановку вокруг национальной команды накануне чемпионата мира негативными настроениями.

«Думаю, Артем нашел правильные слова. И говорил он от лица команды. Всем бы хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае, мы как футболисты должны создать этот позитив. В наших руках есть такая возможность. А так Дзюба сказал все по делу», – сказал Самедов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Самедов Александр Дзюба Артем
Комментарии (9)
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petr69
1528890706
Мы с вами. Так держать! Главное стабильность и хорошие премиальные
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FanatSerj
1528890741
"В наших руках есть такая возможность." Вот так разнесите Саудов в первом матче, а то ж критика справедлива.
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neveldomha
1528890872
Ну оппозитивти нас.
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подсечкин
1528895021
Какой позитив и для кого! Играть не умеете,да это ладно,тогда просто перебегайте соперника,но и это вам не дано! Единственный кто достоин уважения это Игорь Акинфеев,но он один,а команды нет!
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zigbert
1528899681
Позитив начнется завтра с первым ударом по мячу.
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erma
1528903406
Нам тоже хочется больше позитива, но сборная не дает для этого оснований. Мы же не шизофреники, чтобы веселиться без причины
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OfaZavr
1528903736
вот именно что все в ваших руках, как будете играть столько будет и позитива.
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Рубик Докоян
1528909833
Мы тоже хотим, чтобы у нас зарплата и пенсии были достойными, а не как сейчас, но, блин, не вижу позитива...
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Sancool
1528924172
бл*ть, омерзительно этот бред читать. Результат дайте и будет позитив! Неужели непонятно. балаболят только
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