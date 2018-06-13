Самедов: «Дзюба все правильно сказал. Всем хочется, чтобы вокруг сборной России было больше позитива»

Полузащитник сборной России Александр Самедов поддержал позицию нападающего Артема Дзюбы. Ранее форвард призвал СМИ не накалять обстановку вокруг национальной команды накануне чемпионата мира негативными настроениями.

«Думаю, Артем нашел правильные слова. И говорил он от лица команды. Всем бы хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае, мы как футболисты должны создать этот позитив. В наших руках есть такая возможность. А так Дзюба сказал все по делу», – сказал Самедов.