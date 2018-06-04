Луческу: «Отмечу Дзюбу и Смолова в атаке сборной России»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением об игроках сборной России.

«Опасность в товарищеском матче может исходить от любого игрока сборной России. Все футболисты могут показать результат, как во владении мячом, как в скорости, так и в дриблинге.

В атаке отметил бы Федора Смолова и Артема Дзюбу, в оборонительной линии потенциалом обладает Игорь Смольников, а в середине поля я бы отметил Далера Кузяева и Александра Самедова.

Россия проделала огромный путь для подготовки к чемпионату мира и завтра захочет завершить этот подготовительный цикл победой. Для нас же этот матч интересен тем, что мы можем посмотреть свою молодежь, которая сможет проявить себя», – сказал Луческу.

Завтра Турция встретится с Россией в товарищеском матче. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.