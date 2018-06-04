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Луческу: «Отмечу Дзюбу и Смолова в атаке сборной России»

4 июня 2018, 22:28
4

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением об игроках сборной России.

«Опасность в товарищеском матче может исходить от любого игрока сборной России. Все футболисты могут показать результат, как во владении мячом, как в скорости, так и в дриблинге.

В атаке отметил бы Федора Смолова и Артема Дзюбу, в оборонительной линии потенциалом обладает Игорь Смольников, а в середине поля я бы отметил Далера Кузяева и Александра Самедова.

Россия проделала огромный путь для подготовки к чемпионату мира и завтра захочет завершить этот подготовительный цикл победой. Для нас же этот матч интересен тем, что мы можем посмотреть свою молодежь, которая сможет проявить себя», – сказал Луческу.

Завтра Турция встретится с Россией в товарищеском матче. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Турция Краснодар Зенит Дзюба Артем Смолов Федор Луческу Мирча
Комментарии (4)
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Урия Гип
1528142905
Отметь. Они опять в Англию хотят.
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Catastrofa
1528146786
У нас все очень грозные !
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Garrincha58
1528178425
он перечислил самый сброд в Зените
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zepp61
1528189581
Отметил бы ещё и Чалова но того - увы - отцепили
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