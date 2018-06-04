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    Луческу: «Отмечу Дзюбу и Смолова в атаке сборной России»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением об игроках сборной России.

    «Опасность в товарищеском матче может исходить от любого игрока сборной России. Все футболисты могут показать результат, как во владении мячом, как в скорости, так и в дриблинге.

    В атаке отметил бы Федора Смолова и Артема Дзюбу, в оборонительной линии потенциалом обладает Игорь Смольников, а в середине поля я бы отметил Далера Кузяева и Александра Самедова.

    Россия проделала огромный путь для подготовки к чемпионату мира и завтра захочет завершить этот подготовительный цикл победой. Для нас же этот матч интересен тем, что мы можем посмотреть свою молодежь, которая сможет проявить себя», – сказал Луческу.

    Завтра Турция встретится с Россией в товарищеском матче. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    04.06.2018 22:28
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: -4

      zepp61 5 июня 2018, 12:06

      Отметил бы ещё и Чалова но того - увы - отцепили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2018, 09:00

      он перечислил самый сброд в Зените

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 июня 2018, 00:13

      У нас все очень грозные !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 4 июня 2018, 23:08

      Отметь. Они опять в Англию хотят.

      0
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