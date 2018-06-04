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    Фарфан и Герреро включены в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

    Тренерский штаб сборной Перу объявил окончательный состав футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018. В списке игроков значится форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а также дисквалифицированный ранее из-за допинга Паоло Герреро. Полный список выглядит следующим образом:

    Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Хосе Карвальо («Университарио»), Карлос Каседа («Университарио»).

    Защитники: Луис Адвинкула («Лобос БУАП»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Атлетико Хуниор»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко («Фламенго»).

    Полузащитники: Педро Акино («Лобос БУАП»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Паоло Уртадо («Витория»), Анди Поло («Портленд Тимберс»), Ренато Тапиа («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»).

    Нападающие: Паоло Герреро («Фламенго»), Андре Каррильо («Бенфика»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

    Сборная Перу на групповом этапе сыграет с Францией, Данией и Австралией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 10:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:23

      Состав конечно не звездный и ждать от команды выдающейся игры не приходится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 10:16

      По фамилиям состав звучит красиво и по-южноамерикански!...))
      Но на ЧМ будут, скорее, в роли участников и середняков, без громких сенсаций и потрясений!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > insider_retro 4 июня 2018, 11:36

      И кстати, что удивительно, большинство игроков представляют Перуанские клубы.

      2
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