Фарфан и Герреро включены в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Перу объявил окончательный состав футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018. В списке игроков значится форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а также дисквалифицированный ранее из-за допинга Паоло Герреро. Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Хосе Карвальо («Университарио»), Карлос Каседа («Университарио»).

Защитники: Луис Адвинкула («Лобос БУАП»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Атлетико Хуниор»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко («Фламенго»).

Полузащитники: Педро Акино («Лобос БУАП»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Паоло Уртадо («Витория»), Анди Поло («Портленд Тимберс»), Ренато Тапиа («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»).

Нападающие: Паоло Герреро («Фламенго»), Андре Каррильо («Бенфика»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Сборная Перу на групповом этапе сыграет с Францией, Данией и Австралией.