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  • Шавло: «Неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе сборной России»

Шавло: «Неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе сборной России»

1 июня 2018, 10:42
15

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что сборная России проиграла в недавнем товарищеском матче Австрии из-за отсутствия дисциплины.

«Мне не понравилось то, что не было дисциплины, и это существенно повлияло на результат. Когда нам забивали, Кудряшов и Гранат ушли с фланга, дав возможность сопернику прорваться по краю и сделать передачу. Здесь нужна четкость: если один выдернулся, другой должен его страховать.

Кстати, неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе. Не считаю, что он достоин выходить с первых минут.

Что касается фланговых передач – многие не доходили до адресата. А если и доходили, то получались неудобными для приема. С нашей стороны не было атакующей игры, которая могла бы напрячь соперника. Смолов не ахти как хорош на втором этаже, а передачи на него шли верхом», – сказал Шавло.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Кудряшов Федор Смолов Федор Гранат Владимир
Комментарии (15)
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Опорник84
1527839832
По моему там пол состава нельзя выпускать в старте!
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FanatSerj
1527847038
А что тот же Кутепов прям огонь и топчек для обороны? Ипать там 39 летний Игнашевич играет, хрена там какому то Гранату удивляться. А в моменте с голом профукала опорная зона, там два Австрийца прибежало и друг другу мешало и не одного нашего опорника.
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Сибирь за Спартак
1527850060
Гранат в основе сборной страны - это приговор.
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Полная Канистра
1527862519
У Граната привычка наверное как бабу и футболиста обнимать это он умеет. Шавло бы не помешало ещё пару слов сказать о тренере сборной / Да не тренер он а чабан где отара всегда в кучу собирается и без разбора движется куда глаза глядят
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zigbert
1527863032
Черчесов должен сделать вывод по составу. Сыграли откровенно слабо.
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Svoysvoemubrat
1527867089
Теперь я определился на что ставить в играх наших на ЧМ - победы по фолам и ЖК.
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Fan Loko mik
1527950308
Гранат-это уровень ПФЛ! А он игрок основного состава сборной! Позор!!
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