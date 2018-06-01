Шавло: «Неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе сборной России»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что сборная России проиграла в недавнем товарищеском матче Австрии из-за отсутствия дисциплины.

«Мне не понравилось то, что не было дисциплины, и это существенно повлияло на результат. Когда нам забивали, Кудряшов и Гранат ушли с фланга, дав возможность сопернику прорваться по краю и сделать передачу. Здесь нужна четкость: если один выдернулся, другой должен его страховать.

Кстати, неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе. Не считаю, что он достоин выходить с первых минут.

Что касается фланговых передач – многие не доходили до адресата. А если и доходили, то получались неудобными для приема. С нашей стороны не было атакующей игры, которая могла бы напрячь соперника. Смолов не ахти как хорош на втором этаже, а передачи на него шли верхом», – сказал Шавло.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.