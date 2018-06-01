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    Шавло: «Неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе сборной России»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что сборная России проиграла в недавнем товарищеском матче Австрии из-за отсутствия дисциплины.

    «Мне не понравилось то, что не было дисциплины, и это существенно повлияло на результат. Когда нам забивали, Кудряшов и Гранат ушли с фланга, дав возможность сопернику прорваться по краю и сделать передачу. Здесь нужна четкость: если один выдернулся, другой должен его страховать.

    Кстати, неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе. Не считаю, что он достоин выходить с первых минут.

    Что касается фланговых передач – многие не доходили до адресата. А если и доходили, то получались неудобными для приема. С нашей стороны не было атакующей игры, которая могла бы напрячь соперника. Смолов не ахти как хорош на втором этаже, а передачи на него шли верхом», – сказал Шавло.

    Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2018 10:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 июня 2018, 17:38

      Гранат-это уровень ПФЛ! А он игрок основного состава сборной! Позор!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 1 июня 2018, 18:31

      Теперь я определился на что ставить в играх наших на ЧМ - победы по фолам и ЖК.

      4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 17:23

      Черчесов должен сделать вывод по составу. Сыграли откровенно слабо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > zigbert 2 июня 2018, 07:01

      дело не в игроках, тренер у нас никакой

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 июня 2018, 17:15

      У Граната привычка наверное как бабу и футболиста обнимать это он умеет. Шавло бы не помешало ещё пару слов сказать о тренере сборной / Да не тренер он а чабан где отара всегда в кучу собирается и без разбора движется куда глаза глядят

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 июня 2018, 13:47

      Гранат в основе сборной страны - это приговор.

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2018, 12:57

      А что тот же Кутепов прям огонь и топчек для обороны?
      Ипать там 39 летний Игнашевич играет, хрена там какому то Гранату удивляться.
      А в моменте с голом профукала опорная зона, там два Австрийца прибежало и друг другу мешало и не одного нашего опорника.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > FanatSerj 1 июня 2018, 13:35

      Один же не может спасти сборную. - Черчесов о Денисове. У нас в центре был проходной двор.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Отчаянный Пердун 1 июня 2018, 14:36

      Не Денисов при Черчесове это писец полный, нахер такую бомбу на ЧМ иметь, Слуцкий Мамаева простил и пригласил в сборную, все видели на лице Мамаева чем это все закончилось.
      Гнать Черчесова ради Денисова? уже поздно да и не на кого, Семину, Бердыеву эта сборная не тарахтела никуда, а остальное это шило на мыло. Семак, Гончаренко у них своих дел хватает.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 июня 2018, 10:57

      По моему там пол состава нельзя выпускать в старте!

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Опорник84 1 июня 2018, 12:38

      Истину говоришь.
      Не сборная, а цирк Дюселей.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ivansoccerfan 1 июня 2018, 16:02

      Да хоть Дюбелей.
      Смысл итак ясен.С такими игрунами как не садись, а симфонии всё равно не будет.

      4
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