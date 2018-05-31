Экс-защитник «Рубина» Маркано перешел в «Рому»

«Рома» объявила о переходе центрального защитника Ивана Маркано.

30-летний испанец заключил соглашение с римским клубом сроком на три года. Предполагается, что «Рома» подписала Маркано в качестве свободного агента.

На протяжении предыдущих четырех лет футболист принадлежал «Порту». Контракт рассчитан до 30 июня текущего года.

Маркано перешел в португальский клуб в августе 2014 года за 2,65 миллиона евро из «Рубина». В 38 матчах за казанский клуб игрок забил один мяч.

В прошлом сезоне команда Эусебио Ди Франческо заняла третье место в чемпионате Италии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.