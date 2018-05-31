Головин и Смольников прошли допинг-тесты после поражения от Австрии

Сборная России в рамках товарищеской встречи уступила австрийцам – 0:1.

На послематчевом допинг-тесте команду Станислава Черчесова представили полузащитник Александр Головин и защитник Игорь Смольников, сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной.

Информация о результатах теста отсутствует.

5 июня россияне проведут последний контрольный матч перед ЧМ-2018. На «ВЭБ-Арене» состоится встреча с командой Турции.

Напомним, соперниками хозяев турнира по групповой стадии стали сборные Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.