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    Чорлука – в составе сборной Хорватии на ЧМ. Пашалич не вызван

    Хорватский футбольный союз назвал состав сборной из 24 человек, которые будут готовиться к чемпионату мира. В список вошел защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Полузащитник «Челси» Марио Палашич, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Спартак», в состав включен не был.

    Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).

    Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Йедвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуйе Чалета-Цар («Зальцбург»).

    Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович, Иван Перишич (оба – «Интер»), Филип Брадарич («Риека»);

    Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 16:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:59

      Слабой Хорватию не назовешь - целая россыпь талантов.

      4
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 21 мая 2018, 21:42

      Зачем нам Пашалич ,не понятно,негатив полный???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 21 мая 2018, 20:12

      Заруба серьёзная будет с Аргентинцами,один из самых ожидаемых мной матчей

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:16

      Чорлука заслуженно в составе даже несмотря что из-за травмы пропустил прилично, а игра Пашалича видимо не убедила тренера, хорошо что он был только в аренде у нас как и Максимович)

      5
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 17:47

      Полузащита очень сильна, по именам)Посмотрим, что покажут

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 мая 2018, 17:16

      Серьезный состав!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 мая 2018, 16:52

      Только два приглашённых местного" разлива... Остальные "сливки" из еуропейских клубов!.. Пользуются спросом добротные хорваты... Наши, к сожалению, не на расхват...

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 16:32

      Удачи сб.Хорватаии !
      Всегда болею за них !!!!!!

      3
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