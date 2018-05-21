Чорлука – в составе сборной Хорватии на ЧМ. Пашалич не вызван

Хорватский футбольный союз назвал состав сборной из 24 человек, которые будут готовиться к чемпионату мира. В список вошел защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Полузащитник «Челси» Марио Палашич, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Спартак», в состав включен не был.

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Йедвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуйе Чалета-Цар («Зальцбург»).

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович, Иван Перишич (оба – «Интер»), Филип Брадарич («Риека»);

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).