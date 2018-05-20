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  • Игнашевич: «На ЧМ в Бразилии молодые перекладывали ответственность друг на друга. Поэтому у сборной был такой скучный футбол»

Игнашевич: «На ЧМ в Бразилии молодые перекладывали ответственность друг на друга. Поэтому у сборной был такой скучный футбол»

20 мая 2018, 15:20
2

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об отличиях нынешней национальной команды от той, которая была на чемпионате мира 2014 года. Также футболист сообщил, что вопрос о продлении контракта с армейским клубом должен решиться через неделю после его возвращения из расположения национальной команды.

– Роман Широков заявил, что он лучший игрок России в XXI веке. Согласны?

– Согласен (смеется).

– Чем эта сборная отличается от команд Хиддинка, Капелло, Слуцкого уже появляется понимание?

– Сложно коротко что-то сказать. Тренировочный процесс отличается. Но главное – здесь больше молодых игроков. Раньше было больше опытных, возрастных. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. Потому что в Бразилии у нас было много опытных, но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков были в составе, но не играли. А играла молодежь и перекладывала ответственность друг на друга. Поэтому, может, у нас и был такой скучный футбол. Посмотрим, что получится построить у Черчесова. Товарищеские матчи будут показательны.

– Вас звали именно как игрока стартового состава? Это обговаривалось?

– Нет, я просто сказал Черчесову, что готов играть как по 90 минут, так и по 45. Для меня это имеет большого значения. Я себя чувствую физически хорошо. Сезон был сложный, но время отдохнуть морально и набрать кондиции есть.

– После чемпионата мира вы намерены продолжить карьеру?

– Я пока не могу ответить вам на этот вопрос.

– С ЦСКА продление контракта еще не обсуждали?

– Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то не могу высказываться и я. Думаю, через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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ВетеR
1526819396
Здоровья,тебе Сергей!
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multiscan
1526823477
Теперь молодые превратились в "академиков с тросточками", а качество игры не улучшилось.
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