Игнашевич: «На ЧМ в Бразилии молодые перекладывали ответственность друг на друга. Поэтому у сборной был такой скучный футбол»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об отличиях нынешней национальной команды от той, которая была на чемпионате мира 2014 года. Также футболист сообщил, что вопрос о продлении контракта с армейским клубом должен решиться через неделю после его возвращения из расположения национальной команды.

– Роман Широков заявил, что он лучший игрок России в XXI веке. Согласны?

– Согласен (смеется).

– Чем эта сборная отличается от команд Хиддинка, Капелло, Слуцкого уже появляется понимание?

– Сложно коротко что-то сказать. Тренировочный процесс отличается. Но главное – здесь больше молодых игроков. Раньше было больше опытных, возрастных. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. Потому что в Бразилии у нас было много опытных, но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков были в составе, но не играли. А играла молодежь и перекладывала ответственность друг на друга. Поэтому, может, у нас и был такой скучный футбол. Посмотрим, что получится построить у Черчесова. Товарищеские матчи будут показательны.

– Вас звали именно как игрока стартового состава? Это обговаривалось?

– Нет, я просто сказал Черчесову, что готов играть как по 90 минут, так и по 45. Для меня это имеет большого значения. Я себя чувствую физически хорошо. Сезон был сложный, но время отдохнуть морально и набрать кондиции есть.

– После чемпионата мира вы намерены продолжить карьеру?

– Я пока не могу ответить вам на этот вопрос.

– С ЦСКА продление контракта еще не обсуждали?

– Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то не могу высказываться и я. Думаю, через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.