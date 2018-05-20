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    Игнашевич: «На ЧМ в Бразилии молодые перекладывали ответственность друг на друга. Поэтому у сборной был такой скучный футбол»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об отличиях нынешней национальной команды от той, которая была на чемпионате мира 2014 года. Также футболист сообщил, что вопрос о продлении контракта с армейским клубом должен решиться через неделю после его возвращения из расположения национальной команды.

    – Роман Широков заявил, что он лучший игрок России в XXI веке. Согласны?

    – Согласен (смеется).

    – Чем эта сборная отличается от команд Хиддинка, Капелло, Слуцкого уже появляется понимание?

    – Сложно коротко что-то сказать. Тренировочный процесс отличается. Но главное – здесь больше молодых игроков. Раньше было больше опытных, возрастных. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. Потому что в Бразилии у нас было много опытных, но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков были в составе, но не играли. А играла молодежь и перекладывала ответственность друг на друга. Поэтому, может, у нас и был такой скучный футбол. Посмотрим, что получится построить у Черчесова. Товарищеские матчи будут показательны.

    – Вас звали именно как игрока стартового состава? Это обговаривалось?

    – Нет, я просто сказал Черчесову, что готов играть как по 90 минут, так и по 45. Для меня это имеет большого значения. Я себя чувствую физически хорошо. Сезон был сложный, но время отдохнуть морально и набрать кондиции есть.

    – После чемпионата мира вы намерены продолжить карьеру?

    – Я пока не могу ответить вам на этот вопрос.

    – С ЦСКА продление контракта еще не обсуждали?

    – Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то не могу высказываться и я. Думаю, через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 15:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 мая 2018, 16:37

      Теперь молодые превратились в "академиков с тросточками", а качество игры не улучшилось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 20 мая 2018, 15:29

      Здоровья,тебе Сергей!

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