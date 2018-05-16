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    Сборная Перу огласила расширенный состав на ЧМ-2018; Фарфан – в списке

    Сборная Перу обнародовала расширенный состав на чемпионат мира-2018. В нем, в частности, оказался футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Южноамериканцы сыграют в одной группе с австралийцами, французами и датчанами.

    Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Карлос Каседа («Депортиво Мунисипаль»), Хосе Карвальо («УТ де Кахамарка»);

    Защитники: Луис Абрам («Велес Сарсфилд»), Луис Адвинкула («Лобос»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио Депортес»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Спортинг Кристаль»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко («Фламенго»);

    Полузащитники: Педро Акино («Лобос»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Серхио Пенья Флорес («Гранада»), Ренато Тапия («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»);

    Нападающие: Паоло Уртадо («Витория Гимараэш»), Энди Поло («Портленд Тимберс»), Андре Каррильо («Уотфорд»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

    Источник: Twitter

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    16.05.2018 19:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 07:38

      Из всего состава выделяется конечно Фарфан.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 мая 2018, 04:52

      Фарик вперед

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 20:49

      Во многом благодаря Фарфану Перу едет на ЧМ

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