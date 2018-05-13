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    Шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Зенита» может быть сокращен

    Завтра на совете директоров «Зенита» может быть сокращен шорт-лист претендентов на пост главного тренера команды. Об этом рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

    Ранее сообщалось, что на эту должность претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

    Сегодня «Зенит» объявил о разрыве контракта с главным тренером Роберто Манчини.

    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

    Источник: Р-Спорт

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    13.05.2018 22:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 мая 2018, 10:33

      Ну если брать клубные достижения, то конечно Сарри хороший вариант! Все таки в Серии А завоевать серебро, чуть не отобрав золото у Юве, много стоит.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 мая 2018, 09:49

      У Семака опыта не хватит.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 мая 2018, 08:11

      Семак точно не пройдет. И это правильно. Нужно посмотреть как он самостоятельно с Уфой будет в лиге европы продираться. Да и пожалуй ему и самому интереснее будет

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 14 мая 2018, 01:39

      Семак сказал, что из новостей узнал о переговорах с ним...

      остальные интересно знают вообще что-нибудь о Зените??? или хотя бы о России и её чемпионате???

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 мая 2018, 00:09

      Что тут думать Семак и все хорошо будет!

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 13 мая 2018, 23:39

      Пожалуйста сделайте Питеру праздник пригласите Семака

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      Рейтинг: +643

      Symbol 13 мая 2018, 23:37

      Вот это новость! А если не сократят, то всех пятерых наймут? Пздц заголовок

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 22:41

      останется один Семак а то раздухарились

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Garrincha58 13 мая 2018, 22:48

      Твои слова да богу в уши..

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      Рейтинг: +24996

      bset 13 мая 2018, 22:36

      Шорт-лист превратится в вери-шорт-лист.

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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 13 мая 2018, 22:08

      Завтра закроют эту тему надеюсь.

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