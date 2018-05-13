Шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Зенита» может быть сокращен

Ну если брать клубные достижения, то конечно Сарри хороший вариант! Все таки в Серии А завоевать серебро, чуть не отобрав золото у Юве, много стоит.
Завтра на совете директоров «Зенита» может быть сокращен шорт-лист претендентов на пост главного тренера команды. Об этом рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.
Ранее сообщалось, что на эту должность претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).
Сегодня «Зенит» объявил о разрыве контракта с главным тренером Роберто Манчини.
Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят