Шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Зенита» может быть сокращен

Завтра на совете директоров «Зенита» может быть сокращен шорт-лист претендентов на пост главного тренера команды. Об этом рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

Ранее сообщалось, что на эту должность претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Сегодня «Зенит» объявил о разрыве контракта с главным тренером Роберто Манчини.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят