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  • Шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Зенита» может быть сокращен

Шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Зенита» может быть сокращен

13 мая 2018, 22:00
11

Завтра на совете директоров «Зенита» может быть сокращен шорт-лист претендентов на пост главного тренера команды. Об этом рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

Ранее сообщалось, что на эту должность претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Сегодня «Зенит» объявил о разрыве контракта с главным тренером Роберто Манчини.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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ZAITZEFF2011
1526238511
Завтра закроют эту тему надеюсь.
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bset
1526240175
Шорт-лист превратится в вери-шорт-лист.
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Garrincha58
1526240518
останется один Семак а то раздухарились
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Symbol
1526243873
Вот это новость! А если не сократят, то всех пятерых наймут? Пздц заголовок
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FCZenit is Ivanovo
1526243981
Пожалуйста сделайте Питеру праздник пригласите Семака
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XaXatyn
1526245776
Что тут думать Семак и все хорошо будет!
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belarus-gomel
1526251152
Семак сказал, что из новостей узнал о переговорах с ним... остальные интересно знают вообще что-нибудь о Зените??? или хотя бы о России и её чемпионате???
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neveldomha
1526274668
Семак точно не пройдет. И это правильно. Нужно посмотреть как он самостоятельно с Уфой будет в лиге европы продираться. Да и пожалуй ему и самому интереснее будет
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polt
1526280582
У Семака опыта не хватит.
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Dimon013
1526283192
Ну если брать клубные достижения, то конечно Сарри хороший вариант! Все таки в Серии А завоевать серебро, чуть не отобрав золото у Юве, много стоит.
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