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    Журналист Алланазаров: «Брать в сборную Ерохина и Газинского и не брать Глушакова – высшая тупость. Бредятина 99 уровня»

    Журналист Максим Алланазаров высказал недоумение по поводу невключения тренерским штабом сборной России полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в основной расширенный список национальной команды для подготовки к домашнему чемпионату мира.

    «Брать Ерохина и Газинского и не брать Глушака – это какой-то высшей степени тупой поступок. Бредятина 99 уровня», – написал Алланазаров в твиттере в комментарии к посту своего коллеги Игоря Рабинера.

    Напомним, сегодня, 11 мая, был обнародован расширенный состав сборной. В нем оказалось трое футболистов красно-белых – защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов. Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров вошли в резервный список.

    Источник: Twitter

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    11.05.2018 17:13
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits 13 мая 2018, 11:15

      Это действительно тупо. Уровень сборных - совсем другой уровень. Глушаков был лучшим из наших на прошедшем Евро, показывая европейский уровень игры. Газинский ,насколько я его видел именно в сборной, элементарно тушевался даже в товарняках. Замена вообще неадекватная.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 11 мая 2018, 22:24

      насчет Газинского ничего плохого не могу сказать, но брать дерьмохина в сборную? кто его взял в Зенит? игрок который может играть только в ФНЛ, игру с Локо вообще провалил и ни один комментатор не сказал этого, за весь матч отдал пару точных передач, очень медленно и часто не верно принимает решения и к тому-же тихоход, вот поэтому Зенит мало забивает, потому как задача дерьмохина обеспечивать развитие атаки команды.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 20:28

      а брать Дзюбу-иуду еще более бредятина 100 уровня

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 мая 2018, 20:10

      Ну,от чего же такой сплошной пессимизм по составу,или это такой умный и хитрый ход тренерского штаба,дабы завести соперников в глубокое заблуждение..???Чего тока стоит настрой порвальщика всяивсех- Артемио Дзюбиньё...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 мая 2018, 19:58

      Все кто пишет, что кто то не заслуживает игры в сборной, уже очень скоро начнут орать обратное, в виду полной неспособности этой сборной сделать что то полезное.Не помню кто сказал, но победы достигаются за счёт сплава талантливой молодости и опыта.Если кто то решил, что Газинский и Ерохин это наше всё, то я Вас поздравляю.Потом на сборную не пеняйте.Это вы радостно улюлюкали когда физрук отцепляет игроков уровня Глушакова.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 11 мая 2018, 19:33

      На ЧМ мы будем в огромной жопе, хотя очень хочется надеется на лучшее

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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 мая 2018, 19:09

      Из этой троицы никто не заслуживает места в сборной.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Zeff 11 мая 2018, 19:16

      Не, Глушаков перспективный.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:59

      согласен, но есть и другие кандидаты незаслуженно не взятые.

      2
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      Рейтинг: +120

      Varzob 11 мая 2018, 18:50

      Браво Алланазаров Браво

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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 мая 2018, 17:40

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      Чего было ждать от глора Спартака, очевидно же мясной этот дятел

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 11 мая 2018, 20:28

      а Вы, дятел из чьих? всегда считал Вас адекватом, а видимо зря. Аргументируйте, используя статистику, чем Глушаков хуже других кандидатов

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      Shogun > lordmrv 11 мая 2018, 20:33

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      Для тебя дятла спецом 3 игры нет бревна в составе и пасы хотя бы на Промеса есть и 3 победы подряд, бревно в старте и пас элементарно не в состоянии сделать и слив за сливом, а ты дятел хоть элементарно сам то за статой следи и видимо это ты и есть быдло из птицы, чао олигофрен

      -35
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 11 мая 2018, 20:45

      Вот это Вас, сударь, вспучило. Ладно, спишем на пятницу, алкогольную амнезию.

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      Shogun > lordmrv 11 мая 2018, 21:00

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      Хахахаха, олигофрен, не сливайся, как телка и изучай статистику сам то и потом пиши ахинею, которую сам не знаешь, чао ДЦП

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 09:32

      Извините, не всегда могу проводить время за компом, предпочел время провести с детьми. Давай статистику - Глушаков забил 4 гола (согласен, что меньше чем в прошлом), сколько забил Ерохин и Газинский (ничуть не умоляю их достоинств)? Если владеешь статистикой, скажи, сколько пасов в среднем за игру отдают каждый из трех полузащитников? Точность пасов за игру?

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      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 14:16

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      Ххахаха, ты долб...б явный, чао олигофрен и живи в своем в 15 веке дебил и это игроки разных амплуа чучело ты неадекватное и вас тут старперов-долба...бов слишком много стало, которые в футболе нули бл9

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 14:23

      Как мне Вас жаль. Вместо аргументированного спора, скатываться в оскорбления, пробежать даже по старым постам и наминусовать))) Про нули в футболе может Вы и правы, не смог подняться выше любительского уровня, но с парнями гоняю мяч до сих пор. А ваши успехи?

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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 14:41

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      Хахаха, олигофрен, ну гоняй мяч дальше и про лайки не забывай, мне 20 лет и у меня в бизнесе дел по горло, вот сейчас открываем 10й магазин, а ты гоняй мячик и долбись в уши про футбол, в котором ПОЛНЫЙ ноль, чао неудачник

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      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 15:50

      Чао, горе-бизнесмен)))) Торгуй ****** дальше.

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      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 16:02

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      Долго думаешь слишком, быдливый старпер неудачник и придумай уже что-то новое и уже позорно кидаться моими словами и стрелы метать, и еще раз доказывает живешь в своем 15 веке и тяфкай долба...б неуклюжий про себя дурачка такого

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      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 16:09

      Я не обижаюсь на Вас. Списываю на Вашу молодость, горячность. Удачи Вам в бизнесе и не тратьте нервы понапрасну)))

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      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 16:12

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      Хахахаха, олигофрен, ну не сливайся как девка, придумай что нибудь уже по интереснее неудачник

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      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 19:07

      Скажите, а почему неудачник? У меня нет привычки хвастаться своим бизнесом. По делам я на следующей неделе в Москве, можем встретиться, поговорить...

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      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:15

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      Е...ать ты тормоз 3 часа с...ка думал что написать, лечись иди неудачник и мне похер что ты в Москве чучело, я не в Москве живу чучело тупое

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      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 19:17

      Как и ожидалось, обосралось малолетко))))

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      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:18

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      Хахахах, ну ладно я в Саранске живу, как приедешь пиши, дебил бл9 недоразвитый, в Москву он приезжает ой дебил то дебил

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      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 19:23

      Да, в том краю я не бываю. Но если у Вас появится возможность приехать в Москву, пишите. Найду возможность приехать. Все ради Вас, мой юный, недоразвитый друг)))

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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:25

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      Ой бл9 стрелочник, ты хоть фразы новые придумай старпер и уже как бы во второй раз пишу уже это и все таки пей витаминки, лексикон твой слабенький совсем и это тебе не в твой деревни общение строить и не трать мое время со своими тупыми вопросами дебил

      -31
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > lordmrv 12 мая 2018, 19:31

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      Ты реально е...нутый, копия Орлова

      -36
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Scuderia Ferrari F1 12 мая 2018, 19:35

      Вы. Killer_18, и Shogun одно лицо? А то есть зависимость - сначала один аккаунт меня минусует (включая старые комменты, потом другой, потом третий). Все указывает, на то , что это один и тот же человек)))

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > lordmrv 12 мая 2018, 19:40

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      Ага одно, как ты со своим гавном прямо выдетые, ты реально долба...б

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