Журналист Алланазаров: «Брать в сборную Ерохина и Газинского и не брать Глушакова – высшая тупость. Бредятина 99 уровня»

Журналист Максим Алланазаров высказал недоумение по поводу невключения тренерским штабом сборной России полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в основной расширенный список национальной команды для подготовки к домашнему чемпионату мира.

«Брать Ерохина и Газинского и не брать Глушака – это какой-то высшей степени тупой поступок. Бредятина 99 уровня», – написал Алланазаров в твиттере в комментарии к посту своего коллеги Игоря Рабинера.

Напомним, сегодня, 11 мая, был обнародован расширенный состав сборной. В нем оказалось трое футболистов красно-белых – защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов. Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров вошли в резервный список.