Журналист Алланазаров: «Брать в сборную Ерохина и Газинского и не брать Глушакова – высшая тупость. Бредятина 99 уровня»

Это действительно тупо. Уровень сборных - совсем другой уровень. Глушаков был лучшим из наших на прошедшем Евро, показывая европейский уровень игры. Газинский ,насколько я его видел именно в сборной, элементарно тушевался даже в товарняках. Замена вообще неадекватная.
Журналист Максим Алланазаров высказал недоумение по поводу невключения тренерским штабом сборной России полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в основной расширенный список национальной команды для подготовки к домашнему чемпионату мира.
«Брать Ерохина и Газинского и не брать Глушака – это какой-то высшей степени тупой поступок. Бредятина 99 уровня», – написал Алланазаров в твиттере в комментарии к посту своего коллеги Игоря Рабинера.
Напомним, сегодня, 11 мая, был обнародован расширенный состав сборной. В нем оказалось трое футболистов красно-белых – защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов. Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров вошли в резервный список.
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— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 11 мая 2018 г.