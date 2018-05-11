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  • Журналист Алланазаров: «Брать в сборную Ерохина и Газинского и не брать Глушакова – высшая тупость. Бредятина 99 уровня»

Журналист Алланазаров: «Брать в сборную Ерохина и Газинского и не брать Глушакова – высшая тупость. Бредятина 99 уровня»

11 мая 2018, 17:13
34

Журналист Максим Алланазаров высказал недоумение по поводу невключения тренерским штабом сборной России полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в основной расширенный список национальной команды для подготовки к домашнему чемпионату мира.

«Брать Ерохина и Газинского и не брать Глушака – это какой-то высшей степени тупой поступок. Бредятина 99 уровня», – написал Алланазаров в твиттере в комментарии к посту своего коллеги Игоря Рабинера.

Напомним, сегодня, 11 мая, был обнародован расширенный состав сборной. В нем оказалось трое футболистов красно-белых – защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов. Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров вошли в резервный список.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Спартак Краснодар Зенит Глушаков Денис Газинский Юрий Ерохин Александр
Комментарии (34)
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Боцман59rus
1526048988
бредятина 99уровня - назначить речника управлять спортом, а физрука тренировать сборную ...поэтому искать объяснения и оправдания последующим действиям, которые принимают идиоты и проф непригодные люди, не имеет смысла ...а рабинер вообще пародия на спортивного журналиста, с уровнем понимания минус 0,))) ...Хаха -по составу он согласен, ЛОЛ.))))
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srg38
1526049059
хоть и Глушаков косячит последнее время, но не брать вот так в сборную... про Денисова конечно вообще молчу. Посмотрим, поглядим Стасик
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Shogun
1526049643
Чего было ждать от глора Спартака, очевидно же мясной этот дятел
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Varzob
1526053850
Браво Алланазаров Браво
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OfaZavr
1526054388
согласен, но есть и другие кандидаты незаслуженно не взятые.
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Zeff
1526054982
Из этой троицы никто не заслуживает места в сборной.
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zabvo9406
1526056394
На ЧМ мы будем в огромной жопе, хотя очень хочется надеется на лучшее
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Мары
1526057895
Все кто пишет, что кто то не заслуживает игры в сборной, уже очень скоро начнут орать обратное, в виду полной неспособности этой сборной сделать что то полезное.Не помню кто сказал, но победы достигаются за счёт сплава талантливой молодости и опыта.Если кто то решил, что Газинский и Ерохин это наше всё, то я Вас поздравляю.Потом на сборную не пеняйте.Это вы радостно улюлюкали когда физрук отцепляет игроков уровня Глушакова.
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юрий николаевич
1526066655
насчет Газинского ничего плохого не могу сказать, но брать дерьмохина в сборную? кто его взял в Зенит? игрок который может играть только в ФНЛ, игру с Локо вообще провалил и ни один комментатор не сказал этого, за весь матч отдал пару точных передач, очень медленно и часто не верно принимает решения и к тому-же тихоход, вот поэтому Зенит мало забивает, потому как задача дерьмохина обеспечивать развитие атаки команды.
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Shtirlits
1526199328
Это действительно тупо. Уровень сборных - совсем другой уровень. Глушаков был лучшим из наших на прошедшем Евро, показывая европейский уровень игры. Газинский ,насколько я его видел именно в сборной, элементарно тушевался даже в товарняках. Замена вообще неадекватная.
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