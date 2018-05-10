Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Лигт хочет уйти из «Аякса»

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт хочет покинуть амстердамский клуб по окончании текущего сезона.

    18-летний футболист планирует продолжить карьеру в более сильном чемпионате, в чем ему может помочь агент Мино Райола, представляющий его интересы. Ранее сообщалось, что «Бавария», «Барселона», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ювентус» проявляли заинтересованность в услугах игрока.

    Действующий контракт де Лигта с «Аяксом» рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Telegraaf.nl

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 10 мая 2018, 16:53

      пусть валит... Слишком много шума из за него. Известен только своии привозами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 мая 2018, 11:41

      В Ювентус, им как раз нужно омолаживать центр защиты, а этот парень большой талант, в другие клубы пока что идти нет смысла, тем более команда не хуже всех выше перечисленных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 мая 2018, 09:55

      Бавария не подвели! Надо брать парня в команду. Тогда и Боатенга можно отпускать, он всё равно сдал, Зюле не хуже уже.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11