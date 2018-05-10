Де Лигт хочет уйти из «Аякса»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт хочет покинуть амстердамский клуб по окончании текущего сезона.

18-летний футболист планирует продолжить карьеру в более сильном чемпионате, в чем ему может помочь агент Мино Райола, представляющий его интересы. Ранее сообщалось, что «Бавария», «Барселона», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ювентус» проявляли заинтересованность в услугах игрока.

Действующий контракт де Лигта с «Аяксом» рассчитан до середины 2021 года.