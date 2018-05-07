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    Английский журналист: «Арсенал» представит нового тренера во время ЧМ. Клуб не рассчитывает на Симеоне, Тухеля и Лева»

    Журналист спортивного отдела BBC Дэвид Орнстайн поделился информацией о назначении нового тренера «Арсенала».

    Напомним, по окончании сезона Арсен Венгер покинет клуб после 22 лет работы.

    «Арсенал» объявит имя нового тренера во время чемпионата мира. Клуб хочет провести полноценный процесс переговоров и уважает позицию специалистов, которые сейчас заняты работой с другими командами.

    Не знаю, кто это будет, но точно не Диего Симеоне, Томас Тухель, Йоахим Лев, Брендан Роджерс или Руй Фариа (помощник Жозе Моуринью в «МЮ» – прим. «Бомбардира»).

    Не думаю, что новым тренером будет Луис Энрике. Слышал, что Массимилиано Аллегри планирует уйти из «Ювентуса», – написал Орнстайн в твиттере.

    В последнем домашнем матче Венгера «канониры» обыграли «Бернли» со счетом 5:0.

    Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:34

      Испанский вариант выглядит предпочтительней.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 мая 2018, 02:29

      Может действительно артета какой. арсенал явно небудет тратиться на дорогостоящего тренера. Нужен молодой, но с опытом, посадить лет на 20 за руль и все. Хотя может и у арсенала начнется чехарда с тренерами, у МЮ же началось после ухода САФ'а...

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 7 мая 2018, 21:56

      Ну а кто тогда? Не тот и не этот, а вот вам - кушайте, Артета? Да ну его на...

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