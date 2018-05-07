Английский журналист: «Арсенал» представит нового тренера во время ЧМ. Клуб не рассчитывает на Симеоне, Тухеля и Лева»

Журналист спортивного отдела BBC Дэвид Орнстайн поделился информацией о назначении нового тренера «Арсенала».

Напомним, по окончании сезона Арсен Венгер покинет клуб после 22 лет работы.

«Арсенал» объявит имя нового тренера во время чемпионата мира. Клуб хочет провести полноценный процесс переговоров и уважает позицию специалистов, которые сейчас заняты работой с другими командами.

Не знаю, кто это будет, но точно не Диего Симеоне, Томас Тухель, Йоахим Лев, Брендан Роджерс или Руй Фариа (помощник Жозе Моуринью в «МЮ» – прим. «Бомбардира»).

Не думаю, что новым тренером будет Луис Энрике. Слышал, что Массимилиано Аллегри планирует уйти из «Ювентуса», – написал Орнстайн в твиттере.

В последнем домашнем матче Венгера «канониры» обыграли «Бернли» со счетом 5:0.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.