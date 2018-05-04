Гризманн: «В финале нас ждет удача»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн после выхода в финал Лиги Европы отметил, что рассчитывает на удачу в предстоящем противостоянии с «Марселем» в Лионе.

«Все очень счастливы. Я надеюсь, что в финале нас ждет удача.

Мы хотели, чтобы здесь была атмосфера, как на «Кальдероне». Так и получилось!», – сказал Гризманн.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы