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    Гризманн: «В финале нас ждет удача»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн после выхода в финал Лиги Европы отметил, что рассчитывает на удачу в предстоящем противостоянии с «Марселем» в Лионе.

    «Все очень счастливы. Я надеюсь, что в финале нас ждет удача.

    Мы хотели, чтобы здесь была атмосфера, как на «Кальдероне». Так и получилось!», – сказал Гризманн.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: УЕФА

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    04.05.2018 09:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 13:53

      Марсель тоже имеет виды на ЛЕ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2018, 11:39

      Гризман ТОП! Как вчера тянул время! Жаль не забили, хотя если бы остальные хоть чуть-чуть остальные были порасторопнее - могли бы класть второй или даже третий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 4 мая 2018, 09:54

      Гризманн с Костой способны на многое, но благословение судьбы и всплески удачи, будут, совсем, не лишними!!..))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 мая 2018, 09:31

      Да

      0
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