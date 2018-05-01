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    Салах урегулировал конфликт с Египетской футбольной ассоциацией. Его изображения удалят с самолета, но не заплатят

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах урегулировал разногласия с футбольной ассоциацией Египта.

    Ранее стало известно, что форвард может пропустить предстоящий в России чемпионат мира-2018 из-за конфликта с футбольной ассоциацией своей страны. Представителям футболиста не понравилось, что без их разрешения было использовано изображение игрока, нанесенное на борт самолета, перевозящего национальную команду. Агент Салаха потребовал или убрать изображение, или заплатить за него.

    Ситуацию разрешил министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз. Он встретился и провел переговоры с Египетской футбольной ассоциации, после чего было принято решение удовлетворить требования агента Салаха.

    «Я хочу заверить всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать всего его контракты в Англии», – заявил Абдель-Азиз.

    В Ассоциации также подтвердили, что спор с нападающим разрешен.

    Источник: Daily Mail

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    01.05.2018 06:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +567

      LAY394 1 мая 2018, 12:51

      салах дырявое чмо

      -1
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      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > LAY394 1 мая 2018, 12:51

      только бобло хочет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 мая 2018, 12:23

      Спор с нападающим разрешен, а жаль! С нашей точки зрения...

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 10:04

      Захотелось погреть руки на рекламе - не получилось.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 1 мая 2018, 08:59

      Вот, они деньги на уме. Люди гордятся своим игроком символизируют его. а агент не доволен ,что ему бабки в карман не положили. и главное возмущается не футболист а его агенты и представители. Вот так и везде, за не х... не делая положить в карман как можно больше. а сам Салах просто как товар ((((

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