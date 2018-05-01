Салах урегулировал конфликт с Египетской футбольной ассоциацией. Его изображения удалят с самолета, но не заплатят

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах урегулировал разногласия с футбольной ассоциацией Египта.

Ранее стало известно, что форвард может пропустить предстоящий в России чемпионат мира-2018 из-за конфликта с футбольной ассоциацией своей страны. Представителям футболиста не понравилось, что без их разрешения было использовано изображение игрока, нанесенное на борт самолета, перевозящего национальную команду. Агент Салаха потребовал или убрать изображение, или заплатить за него.

Ситуацию разрешил министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз. Он встретился и провел переговоры с Египетской футбольной ассоциации, после чего было принято решение удовлетворить требования агента Салаха.

«Я хочу заверить всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать всего его контракты в Англии», – заявил Абдель-Азиз.

В Ассоциации также подтвердили, что спор с нападающим разрешен.