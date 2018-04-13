Рафинья рассчитывает остаться в «Интере», а не возвращаться в «Барселону»

Полузащитник «Интера» Рафинья, права на которого принадлежат «Барселоне», готов остаться в Милане на постоянной основе.

«Я доволен всем в «Интере». Здесь у меня достаточно игровой практики, что для меня очень важно. Это помогает мне расти как профессионалу, находить правильный ритм.

С первого дня я был уверен, что «Интер» – это правильный выбор для меня, что у меня есть шанс попасть в Лигу чемпионов с этой командой.

Сейчас я изучаю итальянский язык, я бы хотел остаться здесь. Ощущаю тут себя как дома», – приводит слова бразильца Mediaset.

«Интер» рассматривает вариант выкупа прав на Рафинью у «Барселоны». Итальянцы пытаются уговорить своих испанских коллег о снижении трансферной стоимости футболиста.