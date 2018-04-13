Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рафинья рассчитывает остаться в «Интере», а не возвращаться в «Барселону»

    Полузащитник «Интера» Рафинья, права на которого принадлежат «Барселоне», готов остаться в Милане на постоянной основе.

    «Я доволен всем в «Интере». Здесь у меня достаточно игровой практики, что для меня очень важно. Это помогает мне расти как профессионалу, находить правильный ритм.

    С первого дня я был уверен, что «Интер» – это правильный выбор для меня, что у меня есть шанс попасть в Лигу чемпионов с этой командой.

    Сейчас я изучаю итальянский язык, я бы хотел остаться здесь. Ощущаю тут себя как дома», – приводит слова бразильца Mediaset.

    «Интер» рассматривает вариант выкупа прав на Рафинью у «Барселоны». Итальянцы пытаются уговорить своих испанских коллег о снижении трансферной стоимости футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:32

      О, зашибись. Там и сиди. Глядишь и правда всё получится.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11