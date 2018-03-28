Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Не хочу обидеть Граната с Кудряшовым, но первый из Улан-Удэ, а второй – из Иркутской области»

Ловчев: «Не хочу обидеть Граната с Кудряшовым, но первый из Улан-Удэ, а второй – из Иркутской области»

28 марта 2018, 10:06
57

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев назвал причины ошибок сборной России в прошедших товарищеских матчах с командами Франции и Бразилии.

«В обороне сборная России совершает чудовищные ошибки. И – опять же – все идет от необученности игроков. Когда я совсем молодым приехал в футбольную школу в Москве, у меня каждый день была возможность следить за работой таких мастеров, как Нетто, Ильин, Исаев, Масленкин, Тищенко и многие другие. Они помогали нам и учили нас.

Я не хочу обидеть Граната с Кудряшовым, но первый из Улан-Удэ, а второй – из Иркутской области. К сожалению, там сильных футболистов не появлялось, поэтому и сильной школе взяться неоткуда. Они стараются – бегают, прыгают, идут в отбор, но недоученность сказывается.

Все трое центральных защитников у нас медленные. А это уже огромный минус. Все трое много ошибались – особенно Нойштедтер и Гранат. Но на чемпионате мира им будет попроще, все-таки в сборной Франции мастеров больше, чем у Саудовской Аравии или Египта», – считает Ловчев.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия Кудряшов Федор Гранат Владимир Нойштедтер Роман Ловчев Евгений
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1522221096
вот их мнение все кто не из Москвы просто быдло
Ответить
insider_retro
1522222568
Сумбурный замес географии, скорости и ошибок... Можно перебрать всех защитников РФПЛ, тасовать состав до самого ЧМ, но результата, увы, не будет... Игроков с другим уровнем подготовки нет...
Ответить
mab1011
1522223527
Когда очередной главный тренер сборной приглашал в команду Березуцкиих и Игнашевича, возмущениям диванных знатоков не было предела:" Опять стариков приглашают,не дают возможности проявить себя новым дарованиям..." Теперь место свободно, но достойной замены старикам не видно.
Ответить
Ивантеевец
1522225033
Да причем здесь география??? У сборной Бразилии 2/3 состава из фавел и мяч нормальный и бутсы лет в 12 увидели. Про Африку, особенно "черную", вообще молчу, там, что школы прям уровня "Реала" и "Барсы", не меньше??? Тихонов, Смертин, Карпин (как игрок) и куча других все с периферии. Может дело все-таки в отношении и тренере не в последнюю очередь. Кстати, кто-нибудь знает хоть одного неплохого в прошлом вратаря, чтобы он как тренер добивался больших высот? Спрашиваю, потому что самому интересно, сколько не искал, не нашел.
Ответить
Gory One
1522226371
Серафимыч, дорогой, вспомни: Алексей Смертин - Барнаул. Дмитрий Аленичев - Псков. Дмитрий Лоськов - Курган. Роман Павлюченко - Ставрополь. Андрей Тихонов - Калинград. Сергей Юран - Луганск. и т.д. Все не так просто.
Ответить
Чикомас
1522227275
А где Чернов? А,лысый? При Капело он один раз вышел в основе, за сборную. Молодой парень, почему не наигрываешь? Хуже этих клоунов, точно не будет.И еще...кто тебя сказал что Заболотный-нап? Заболотный- мальчик для подачи мячей, случайно забежавший на поле. Если Дзюба-полено, тот Заболтный, даже не Дзюба...
Ответить
cska-62
1522229523
"Но на чемпионате мира им будет попроще, все-таки в сборной Франции мастеров больше, чем у Саудовской Аравии или Египта», – считает Ловчев". Да одного Салаха будет достаточно, чтобы возить Нойштедтера и Граната весь матч носом по полю! А Салах - это уровень куда выше, чем вчера был Мбаппе. Или Ловчев забыл, что Салах играет в сборной Египта? Ёпты...
Ответить
Fin035
1522229720
Полный бред от Ловчева! В провинциях и глубинках нашей огромной необъятной страны куча талантливых игроков, просто им никогда не попасть в элиту нашего Футбола по одной простой причине! У них нет столько денег и блата, чтобы туда попасть! И это к сожалению так везде, в каждой организации, структуре, спорте итд...! Коррупция, как и проституция, никогда не покинет нас!
Ответить
OfaZavr
1522232823
наплел какого-то бреда.
Ответить
serppion
1522233662
Серафимыч давно-ли из грязи в князи вылез, чтоб так ругать периферию? Умеют играть наши мужики. Уверен, при Бердыеве были бы совсем другие результаты. А пока ни команды, ни игры, одна безнадега. Какая же дрянь наш тренер!!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
3
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
5
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+