Ловчев: «Не хочу обидеть Граната с Кудряшовым, но первый из Улан-Удэ, а второй – из Иркутской области»

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев назвал причины ошибок сборной России в прошедших товарищеских матчах с командами Франции и Бразилии.

«В обороне сборная России совершает чудовищные ошибки. И – опять же – все идет от необученности игроков. Когда я совсем молодым приехал в футбольную школу в Москве, у меня каждый день была возможность следить за работой таких мастеров, как Нетто, Ильин, Исаев, Масленкин, Тищенко и многие другие. Они помогали нам и учили нас.

Я не хочу обидеть Граната с Кудряшовым, но первый из Улан-Удэ, а второй – из Иркутской области. К сожалению, там сильных футболистов не появлялось, поэтому и сильной школе взяться неоткуда. Они стараются – бегают, прыгают, идут в отбор, но недоученность сказывается.

Все трое центральных защитников у нас медленные. А это уже огромный минус. Все трое много ошибались – особенно Нойштедтер и Гранат. Но на чемпионате мира им будет попроще, все-таки в сборной Франции мастеров больше, чем у Саудовской Аравии или Египта», – считает Ловчев.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.